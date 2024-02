River Plate vio nacer una estrella en la Copa Argentina. Franco Mastantuono, con solamente 16 años, anotó uno de los goles en la victoria 3-0 del Millonario ante Excursionistas y entró en la historia del club al ser el jugador más joven en marcar un tanto.

Fue el 2-0 a los 68 minutos al aprovechar un rebote cerca del arco, lo que le permitió dejar en el olvido a Javier Saviola, un emblema del elenco de la Banda Sangre.

“Me quedó ahí y como pude, la traté de empujar. Fue un sueño cuando la pelota entró. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, hasta me dieron ganas de llorar. Es un sueño que se me hizo realidad”, manifestó el futbolista.

Agregó que “se me cumplió un sueño con la camiseta que amo, me crié acá, pero también estoy contento por todo el equipo. Mucha gente se piensa que es fácil, pero el equipo está trabajando muy duro, es muy difícil”.

“Hay personas muy buenas dentro del plantel, que desde que llegué me ayudan mucho. Trato de aprender de ellos, que son los que tienen experiencia. Nacho Fernández es un referente y un jugador increíble”, complementó Mastantuono luego del triunfo.

La gran promesa de River Plate

Mastantuono llegó a River Plate el 2019 proveniente de su pueblo Azul, distante a 300 kilómetros de Buenos Aires. “River me dio de comer”, manifiesta el jugador que siente la camiseta.

De más pequeño también se destacaba en tenis, siendo seleccionado argentino Sub 12. Sin embargo, decidió seguir su camino en el fútbol y está dando buenos réditos pues es una de las joyas de la cantera.