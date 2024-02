Iván Morales continúa como titular inamovible en Sarmiento de Junín en la Copa de la Liga Argentina. Pero su equipo sigue sin encontrar la manera de despegar en el certamen, pues sumó otra derrota. Una muy contundente. Y ante un equipo que venía de tres derrotas consecutivas.

Las referencias son para Central Córdoba de Santiago del Estero, que se impuso por 3-0 como local en la 4° jornada de la primera fase. Sergio Rondina ratificó a Morales en el equipo estelar. Y una vez más, por segunda ocasión en el certamen, el atacante chileno completó 90 minutos en el campo de juego.

El 1-0 para el Ferroviario lo anotó Tomás Molina, quien inauguró su cuenta goleadora en aquel club. Casi 14 minutos después, cuando el reloj marcaba 39′, el ex Colo Colo fue clave en una jugada que terminó en lanzamiento penal a favor del Verdolaga.

Morales le ganó la espalda a Matías García luego de un pase profundo de Gabriel Díaz. Llegó a línea de fondo y jugó un preciso pase rasante en dirección a Lisandro López. El experimentado goleador de 40 años, uno de los ídolos históricos del Olympique de Lyon, recibió una clara infracción.

Licha López anticipó a Dardo Miloc, quien le pasó a llevar la pierna izquierda del ex ariete de Racing Club. El juez central del partido, Nazareno Arasa, no dudó un segundo y sancionó la falta dentro del área. “A Morales no lo habían buscado mucho y tiene buenos movimientos. Y por lo que pude charlar, Sarmiento tiene depositadas mucha expectativas en él. Es un jugador importante“, describió Diego Chavo Fucks en la transmisión de Star Plus.

Iván Morales saca la cara en una nueva derrota de Sarmiento en Argentina

Iván Morales fue el artífice de un buen pase que pudo significar el 1-1 de Sarmiento de Junín por la 4° fecha de la Copa de la Liga en Argentina. Pero Lisandro López no pudo concretar la pena máxima, aunque su remate sí había vencido al portero Andrés Mehring.

Pero la pelota se estrelló en el poste y el marcador se mantuvo 1-0. Apenas iniciado el segundo tiempo, llegó la debacle del cuadro Verdolaga. Un error imperdonable del defensor central Diego Calcaterra provocó el segundo gol del cuadro local.

Quiso darle un pase atrás al golero Fernando Monetti, pero se quedó demasiado corto. Y no hizo más que asistir a Florián Monzón, quien eludió al arquero y decretó el 2-0 parcial ante los lamentos de Calcaterra y de su compañero de zaga, el Chaco Juan Manuel Insaurralde.

A poco más de 10 minutos para el final, cuando corrían 77′, Óscar Garrido apareció para darle tintes de goleada al encuentro. Un 3-0 que deja a Sarmiento de Junín muy comprometido en la parte baja de la tabla en el Grupo B de la competición. El 14 de febrero, el Verde intentará salir de la mala racha cuando reciba a Lanús desde las 17 horas, según el horario que rige en Chile continental.

Así va Sarmiento de Junín en la tabla de la Copa de la Liga de Argentina

Luego de cuatro partidos, así marcha Sarmiento de Junín, el equipo donde juega Iván Morales, en el Grupo B de la Copa de la Liga en Argentina.

