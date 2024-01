Sarmiento de Junín tuvo la chance más clara del partido, pero terminó en un fallo increíble de Iván Morales. Corrían 30 minutos del segundo tiempo. El partido ante Tigre estaba igualado sin goles. Joaquín Gho sacó un centro rasante que superó la estirada del golero Matías Tagliamonte.

Morales estuvo rápido para ganar el espacio libre a su marcador. Pero no contó con la precisión necesaria para anotar el 1-0, aunque fue en una jugada donde parecía más difícil no hacer el gol. Pero así no más fue en el caso del delantero chileno que llegó a Argentina desde el Cruz Azul.

No pudo empalmar bien la pelota, que salió ligeramente desviada. “Entró él y la pelota no. La hizo bien en el inicio Morales tocando para Lisandro López”, describió el comentarista Esteban Edul en la transmisión de ESPN. “Estaba habilitado para empujarla y la sacó. Es posiblemente el errado de la fecha”, apuntó también el comunicador.

El DT del flamante club de Morales, Sergio Rondina, hizo este análisis. “Los dos equipos intentamos ser prolijos. Alternamos el dominio del juego. Terminamos nosotros mejor la primera etapa. Nosotros no pudimos hacer 90′ en la pretemporada, había jugadores que hace mucho tiempo venían de inactividad”, marcó el Huevo. Uno de ellos, por cierto, fue el chileno. Desde mayo del año pasado que no sumaba minutos.

“Para el segundo tiempo intentamos ser más anchos y salir de contra. La de Iván (Morales) fue la más clara de todas, pero tuvimos chances. Termina siendo justo el empate, los dos intentamos jugar”, aseguró el DT de 52 años. El formado en Colo Colo jugó hasta los 87′, cuando le dejó su lugar a Facundo Ferreyra.

DT de Sarmiento revive el fallo de Iván Morales y admite que fue difícil leer a Pipo Gorosito

Sarmiento tuvo en ese fallo de Iván Morales a la ocasión más peligrosa del partido. Pero también debió resistir a varios ataques de Tigre que erigieron en figura al golero Fernando Monetti. “A los dos equipos nos sigue faltando seguir jugando y encontrándole la vuelta”, admitió el DT del cuadro de Junín.

“No salió nada de Tigre cómo había jugado en la pretemporada. Pipo (Gorosito) cerró todo, no sé cómo hizo. Teníamos dudas si era línea de cuatro o de cinco. Escondió, eh. Nos costó el arranque del partido”, reconoció el Huevo Rondina, quien de todas maneras debe mirar hacia adelante.

El siguiente escollo será durísimo, pero también una buena chance para mostrarse que tendrá Iván Morales: el 1 de febrero, Sarmiento de Junín visitará La Bombonera para medirse ante Boca Juniors en la segunda jornada liguera. ¡Qué desafío más motivante para tener una revancha!

