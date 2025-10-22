El goleador de Argentina en el Mundial Sub 20 se retiró de la cancha en la final a media hora del pitazo de cierre. Fue entonces cuando Diego Placente decidió sacarlo del campo de juego ante los marroquíes, que en aquel momento ganaban por 2-0 en el Estadio Nacional.

Las referencias son para Alejo Sarco, centrodelantero que milita en el Bayer Leverkusen de Alemania y fue autor de cuatro goles en el certamen realizado en Chile. Por estos días, el jugador formado en las inferiores de Vélez Sarsfield todavía digiere el dolor de la final perdida.

Y también afronta severas críticas de la hinchada del Fortín, pues Sarco emigró del estadio José Amalfitani rumbo a la Bundesliga de Alemania en condición de agente libre. Algo que provocó mucha molestia en el club en su minuto. Fue en enero de 2025 que las Aspirinas oficializaron el arribo del ariete de 19 años.

Alejo Sarco celebra uno de sus cuatro goles en el Mundial Sub 20. (Andres Pina/Photosport).

En ese contexto, Sarco volvió a abordar su salida del fútbol argentino. “Me duele, no quería irme así. Tuve que comer mucha mierda. Firmé contrato en 2022 con edad de séptima con 16 años y quedé con ese contrato, que era muy bajo, el mínimo”, graficó el prometedor ariete trasandino, quien es representado por Hernán Berman.

“En Reserva y Primera todavía tenía el mismo contrato. No tenía a nadie de la nueva dirigencia llamándome y diciéndome de renovar. Fue una semana antes de la final contra Estudiantes que me mandan la primera oferta, pero me pareció un chiste”, reveló Alejo Sarco en una charla con TyC Sports.

Agregó que “la gente dice que uno no es agradecido, pero no entiende que al ser jugador del club uno tiene derecho de pedir lo que merece. o sé lo que siempre se habla de que ‘sos un desagradecido, que no tenés memoria’. Pero yo creo que sí soy muy agradecido al club. Siempre lo fui, por darme un lugar donde vivir, me quedé en la pensión casi dos años, por formarme ahí como persona y jugador”.

Alejo Sarco, el goleador de Argentina en el Mundial Sub 20 se defiende de su polémica salida en Vélez

Para el goleador de Argentina en el Mundial Sub 20 fue momento de cerrar un capítulo doloroso. “Creo que se manejaron muy mal conmigo, me acuerdo que un día salí de entrenar y tenía el celular explotado de mensajes de la hinchada”, reveló Alejo Sarco.

“Era porque habían sacado ese comunicado matándome a mí y a mi familia, que no tenía nada que ver. Nadie me avisó que iban a sacar un comunicado y yo no entendía nada, me enteré después que iba a entrenar apartado y que me quedaba afuera de la concentración. Me hubiese gustado que fuera de otra forma”, expuso Sarco.

Alejo Sarco le anotó a Cuba también en el Mundial Sub 20. (Martin Thomas/Photosport).

No veía muchas opciones en aquel momento. “A mí me dolió mucho todo esto. Dejó una marca mía en el club que yo no quería dar. Una imagen que no quería dejar. Desde el primer día dije que quería que negocien. O conmigo o con el Bayer. Además, sentía que nunca iba a tener el lugar que pensaba, había tres ‘9’ en ese momento. Se hablaba de que iba a venir otro, que después vino. Fue Michael Santos”, dijo Sarco sobre el arribo del centrodelantero uruguayo.

“Es un tema delicado. Nunca salí a hablar por respeto al club y a mi familia. Soy un chico de pueblo, reservado, que no trata de salir a hablar esas cosas. Hoy en día sí te digo que podría haber sido distinto, se dio así. Obviamente que me duele haberme ido así del club, es una situación muy difícil. Yo jamás me quise ir libre del club, que fue lo que ellos salieron a decir después por todos lados”, sentenció Alejo Sarco, quien espera ganarse más chances en el Bayer Leverkusen.