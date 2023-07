Ex pupilo de Guardiola revela sus razones para irse del Manchester City: "Pep me hizo llorar"

Pep Guardiola vive su mejor momento desde que llegó a Inglaterra. El técnico catalán logró, por fin, sacarse la espina de la Champions League y consiguió su primera Orejona desde su salida del Barcelona, tras años intentando conseguirla y fracasando en instancias finales, tanto con el City como con el Bayern Múnich.

Pero no todo ha sido alegrías para el City y eso se transformó en mucha presión para el entrenador y por ende, también para los jugadores de los ciudadanos. Y parte de eso es que varios de los jugadores que han salido del equipo, no han sido en muy buenos términos.

Y el último en hablar de Guardiola fue Gabriel Jesús. El brasileño, actualmente figura del Arsenal, tuvo muy malas palabras para el catalán y lo responsabilizó directamente de su salida del City.

En conversación con el podcast de Denilson Show, el delantero destacó que “Hubo un partido de Champions League ante PSG, en casa, en el que puso a [Oleksandr] Zinchenko como falso nueve. Una cosa loca”.

“El día anterior, ni siquiera lo ubicó (a Zinchenko) en la práctica, me puso a mí como goleador… Zinchenko incluso bromeó conmigo: ‘ese día me sentí mal por tí'”, contó.

“Dos horas antes del partido, hubo una charla de equipo, luego comimos, descansamos 30 minutos y fuimos al partido. Nos dijo cuál iba a ser el equipo… ni siquiera comí”, agregó.

“Me fui directo a la habitación, llorando, y llamé a mi mamá para hablar: ‘Me quiero ir. Me voy a casa porque puso a Zinchenko y no a mí’. Me volví loco”, contó.

Un partido en el que Jesús fue figura, ya que entró en reemplazo de Zinchenko, también parte del Arsenal en la actualidad, y anotó un gol y dio una asistencia.

Ni siquiera calenté”, agregó Jesus. “Me sentía mal. Cinco minutos después de que Kylian Mbappe anote el 1-0, Guardiola me llamó. Di una asistencia y convertí para que lo demos vuelta 2-1. En el siguiente partido, pensé que iba a jugar y no”.

“Hubo mucho de eso con él y no es fácil. Pero uno evoluciona. Es realmente difícil. Ahí fue cuando decidí que no quería estar más. Decidí irme”, cerró.

Con el City, Jesús ganó once títulos, pero nunca terminó de consolidarse como el delantero que Guardiola quería. Una teleserie que finalmente finalizó con él en el Arsenal y con los ciudadanos contratando a un tal Erling Haaland.