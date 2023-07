El mundo gamer espera con ansias uno de los videojuegos más populares. El EA Sports FC 24 promete mucho en su nueva versión, la cual contará ni más ni menos que con Erling Haaland en su portada.

Si a muchos no les suena el nombre del juego, la razón es que históricamente se llamó FIFA, pero de acuerdo a lo informado por The New York Times, EA Sports y el ente rector del fútbol no llegaron a un acuerdo económico para seguir prolongando el vínculo que los unió por 30 años. De esta manera, el juego seguirá con el nombre de EA Sports FC.

Desde la empresa que se encarga de realizar el popular simulador de fútbol, aseguran que ahora inicia una nueva era. Todo indica que su lanzamiento será en el mes de septiembre del 2023, pero a la espera de que esto suceda, ya se han ido revelando algunos detalles de lo que traerá. Uno de ellos, es su clásica portada. A lo largo de los años, son varias estrellas las que han sido su imagen principal. Para la edición 2024, el honor recaería en Erling Haaland.

Desde Ronaldinho a Mbappé

El noruego tuvo una temporada soñada. A mediados del 2022 dejó al Borussia Dortmund e inició su aventura en el Manchester City. La apuesta no le pudo salir mejor, ya que terminó ganando la Premier League, la FA Cup y la UEFA Champions League. A nivel individual, se cansó hacer goles: registró 52 anotaciones en 53 partidos.

En el pasado, otras leyendas del fútbol han sido la portada del popular juego que hoy cambia de nombre: Ronaldinho, Wayne Rooney, Kaká, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, entre tantos otros. En los últimos años, Kylian Mbappé venía siendo el destacado, pero ahora sería reemplazado por Erling Haaland en la edición 2024.