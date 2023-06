Erling Haaland humilde: "No me siento el jugador más valioso del mundo"

Pese conquistar la Premier League, la FA Cup y estar a sólo un partido de ganar la Champions League, a Erling Haaland no se le suben los humos a la cabeza. Ni siquiera 52 goles en 52 partidos hacen que el delantero del Manchester City se considere entre los más valiosos del orbe.

Por lo menos, eso dijo a sólo días de la gran final de la Champions. En la previa del duelo que se jugará en Estambul, el noruego afirmó que, pese a los tremendos números de su temporada, no se considera como “el jugador más valioso del mundo”.

“Estamos a un paso de hacer historia. Ganar la Champions League es un sueño y haré todo lo que pueda para ello”, dijo Haaland este martes. “Sin mí, este equipo ha ganado todo menos la Champions, vine en parte por eso”, agregó después el delantero.

El artillero vive la mejor campaña de su carrera y espera coronarla dando la vuelta ante el Inter de Milán. En el camino a la Orejona, el noruego suma 12 goles en 10 partidos: en fase de grupos anotó cinco y en duelos de eliminación directa siete (entre ellos el recordado repoquer al Leipzig).

Sin embargo, no pudo romper el arco del Real Madrid y lleva siete partidos sin anotar. Eso sí, prefiere no perder el sueño por eso. “No pienso en eso. Puedes pensar que he hecho 52 goles o que he marcado uno en siete. No me importa mucho”, afirmó.

“Ha sido la mejor temporada de mi carrera”, sumó, pero fue claro: “No me siento el jugador más valioso del mundo”. Ahora, le toca pensar en la gran final de la Champions, a disputarse este sábado 10 de junio a las 15:00 horas chilenas.