Manuel Pellegrini aparece constantemente como una opción para dirigir a la selección chilena. Finaliza contrato con el Betis a mediados del 2026 y en la ANFP han señalado que es un candidato para enderezar a la Roja.

Mientras eso sucede, en España se llena de elogios. El último se lo entregó Antony, delantero del elenco bético, quien comentó el secreto del Ingeniero para tener un camarín en armonía.

“Todos los jugadores tienen buena relación con Pellegrini. Es un gran entrenador, sabemos la trayectoria que tiene. Es como un papá de todos“, sostuvo el brasileño en diálogo con AS de España.

Luego señaló que “es importante tener un entrenador así, que hable con todos. Cuando es así, es inevitable que vamos a ir al campo a matar por él. Lo merece todo”.

Antony habló maravillas de Manuel Pellegrini en España

Sobre su continuidad, expresó que “es una decisión del club y del entrenador. Nosotros queremos que esté aquí, pero ellos deberán decidirlo. En el vestuario no hablamos de eso, estamos cada vez más juntos y somos una familia. Lo otro es una decisión de ellos”.

Publicidad

Publicidad

El miedo de Antony con el Betis

Antony se integró tarde al equipo de Manuel Pellegrini, pues en el mercado de verano europeo no se llegaba a una negociación feliz con el Manchester United, dueño de su pase.

Eso lo tuvo inquieto al ariete. “Al final sí pensé que no vendría al Betis, claro que daba algo de miedo no poder venir aquí. Era el club que yo quería estar. Por muy difícil que fuese, al final estoy aquí y soy muy feliz”, señaló.

ver también La ANFP rompe el silencio por la opción de Pellegrini en la Roja: “Si hay interés…”

De hecho asegura que “llegaron buenas propuestas, muchas solo de conversaciones y no con propuestas de verdad. Yo sabía la importancia que tenía para mí estar en el Betis”.

Publicidad

Publicidad

Comentó que un de ellos fue “el Atlético (de Madrid), también otros clubes… Pero no pasó de conversación. La propuesta oficial que tenía del Betis es la que firmé y lo que yo quería. Los demás no se pasó de conversación”.

ver también El nuevo apodo que le pone un coloso mundial a Alexis Sánchez por su momento en Sevilla: “Dicen que…”

De hecho indica que “yo sabía que el Betis haría todo lo posible. Agradezco mucho a todos, a Ramón, Álvaro, Manu… Pelearon mucho para que yo estuviera aquí. Sé que dieron el cien por cien de esfuerzo del club para estar aquí”.

Finalmente dijo que sueña con hacer una gran temporada para jugar el Mundial del 2026 con Brasil. “Ponerme la camiseta de la selección siempre es un sueño y es importante. Jugué una Copa del Mundo y sueño con jugar otra de nuevo. Trabajo mucho, seguiré haciéndolo porque es un sueño volver”, manifestó.

Publicidad