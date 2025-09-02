El ex DT de Unión La Calera, el argentino de 40 años, Martín Anselmi, estuvo a detalles de convertirse en el nuevo entrenador del Atlético Mineiro en Brasil. Sin embargo, el técnico desistió a último minuto.

Tal como informó Globo Esporte en la tierra de la samba, el trasandino era el principal candidato para reemplazar a Cuca, pero con las negociaciones avanzadas no se alcanzó el acuerdo final.

“Martín Anselmi se retiró de las negociaciones para asumir el cargo de entrenador del Atlético-MG . Estuvo cerca de llegar a un acuerdo, pero un azar del destino las truncó. Una de las razones es un desacuerdo con los asistentes de Anselmi”, publicó el diario brasileño.

Agregó que “por motivos personales, dos miembros del comité de entrenadores no pudieron avanzar con las negociaciones. Anselmi considera que el dúo es esencial para la obra”.

“Aún así, se planteó la posibilidad de sustituir a los asistentes. Sin embargo, ambas partes rechazaron la idea, ya que consumiría mucho tiempo. Otro factor que llevó a Martín Anselmi a retirarse fue que comenzaría a trabajar a mitad de temporada. El argentino desea asumir el cargo a principios de año”, sentenciaron.

Cabe recordar que Anselmi dirigió La Calera en 2022 con buena campaña en Copa Sudamericana, sin embargo en el torneo nacional fue un fantasma. Fue anunciado en diciembre, despedido a fines de abril con un 37,78% de rendimiento.

Publicidad

Publicidad

Su paso por La Calera fue la primera experiencia como DT profesional. Antes había sido ayudante técnico en Independiente, Atlanta, Independiente del Valle e Internacional. Tras los cementeros ha dirigido en Independiente del Valle, Cruz Azul y Porto.