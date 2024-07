Alexis Sánchez se transformó en una de las grandes figuras del fútbol mundial que quedaron sin club desde el inicio del mes de julio. El delantero chileno no renovó con el Inter de Milán y fue despedido esta semana. Por lo que ahora busca opciones para continuar su carrera a los 35 años.

El niño maravilla tiene como único requisito mantenerse en Europa, y disputar copas internacionales. Sin embargo, en el horizonte aparece un ofrecimiento que podría cambiar dichas exigencias.

En las últimas horas se habla que el Ipswich dirigido por Kieran Mckenna contempla el fichaje de Sánchez. El elenco pasó de tercera división a Premier League en un año. Además cortó una racha de 22 años sin estar en la máxima división de Inglaterra.

Para mantenerse en la Premier y no ser un equipo ascensor, buscan fichajes de categoría. Espacio donde calza perfecto Alexis con su experiencia en el viejo continente. Incluso su sueldo no sería complicación. El periodista inglés Tim Vickery reconoció que podría ser un gran aporte, aunque dependerá de su físico tras la Copa América. Además apuntó a que intentó jugar de creador pero finalmente no pudo lograr su objetivo.

Sánchez podría tener su último baile en Premier League

“Me pregunto cuánta gasolina le queda en el tanque. Chile fue eliminado de esta Copa América y Sánchez terminó jugando como un diez. Esforzándose al máximo. Él realmente es un luchador. Pero te preguntas cuánta energía le queda. Imagino que su experiencia será útil en el vestuario”, agregó el comentarista dejando abierta la opción de su retorno a Inglaterra.

¿Dupla chilena en Premier League?

El niño maravilla aparece en la órbita del Ipswich, pero este no es el único chileno que es sondeado por el elenco que recién ascendió a Premier League.

Según reportó el periodista Darren Witcoop, el delantero Ben Brereton también es seguido por los Tractor Boys. El tema es que Díaz también tiene ofrecimientos desde Southampton. Por lo que en los próximos días se podría definir su futuro.

Cabe consignar que en 2022 el West Ham ya intentó reunir a los dos delanteros chilenos. Sin embargo, la petición de David Moyes no llegó a buen puerto ya que ambas cartas se salían del presupuesto del elenco inglés.