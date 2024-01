¿Dónde ver Vélez vs Independiente en vivo? Gustavo Quinteros inicia su camino en Argentina

Gustavo Quinteros vive el comienzo de su ciclo en Vélez Sarsfield. El DT dirige por primera vez en la máxima categoría de su país y enfrenta en esta jornada a uno de los clubes más grandes: Independiente de Mauricio Isla. Revisa dónde ver el encuentro.

El argentino nacionalizado boliviano viene de encabezar un exitoso ciclo en Colo Colo, donde levantó cuatro títulos: dos Supercopa, Copa Chile y el Campeonato Nacional. A pesar de aquellos pergaminos, la dirigencia de los Albos tomó la decisión de no renovar su contrato y apostar por un nuevo proceso encabezado por Jorge Almirón, situación que generó opiniones divididas entre los seguidores del club.

Quinteros no se demoró mucho en encontrar equipo, ya que Vélez Sarsfield decidió apostar por él para ponerse el buzo del Fortín. Pese a que cuenta con una extensa trayectoria dirigiendo, esta es su primera vez dirigiendo en la máxima división de su país de nacimiento. Una situación que le pone una presión mayor, para demostrar todos los éxitos que cosechó en Bolivia, Ecuador y Chile, entre otras ligas donde fue entrenador.

¿Dónde ver al Vélez de Gustavo Quinteros vs Independiente?

El encuentro entre el Fortín y el Rojo podrá ser visto a través de TyC Sports en TV y AFA Play en el streaming. Conoce el canal correspondiente según tu cableoperador:

TyC Sports

VTR: 164 (SD) – 846 (HD)

DTV: 629 (SD) – 1629 (HD)

ENTEL: NO DISPONIBLE

CLARO: 195 (SD)

GTD/TELSUR: 87 (SD)

MOVISTAR: 750 (SD) – 893 (HD)

TU VES: NO DISPONIBLE

¿A qué hora es el partido?

El encuentro se disputa este martes 30 de enero a las 21:30 horas, en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires, Argentina.

Ante Tévez e Isla

El fútbol en Argentina comenzó el fin de semana pasado con la disputa de la Copa de la Liga. Vélez inició como visitante ante Barracas Central y no pudo conseguir una victoria. Los de Liniers se debieron conformar con una igualdad 1-1. Ahora ante Independiente será el primer encuentro de Gustavo Quinteros dirigiendo en condición de local, en el Estadio José Amalfitani. A pesar de los malos resultados recientes, el hincha del Fortín suele ser exigente.

El Rojo vive un inicio de año lleno de ilusión de la mano de Carlos Tévez. Ya con el fantasma del descenso alejado, ahora se concentran en posicionar a Independiente en la parte alta de la tabla de posiciones. El primer encuentro en el presente torneo fue ante Independiente de Rivadavia en condición de visita y ganaron por la mínima. En aquel encuentro, Mauricio Isla fue titular y disputó los 90 minutos.

Para este proceso en Vélez Sarsfield, Quinteros no se ha olvidado de Chile a la hora de buscar refuerzos. El DT quiso contar con Brayan Cortés para ubicarse bajo los tres palos, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. A pesar de esto, sí pudo conseguir a otra figura del Campeonato Nacional: Rodrigo Piñeiro. El uruguayo dejó a Unión Española para sumarse a el Fortín en esta temporada 2024. No jugará ante Independiente, pero debutaría el próximo domingo ante River.