Gustavo Quinteros no se olvida de Colo Colo. El ahora entrenador de Vélez Sarsfield está en Montevideo para la Serie Río de La Plata, donde el Cacique debutará este martes, y fue consultado sobre el presente del equipo que dirigió hasta 2023. Ahí, le envió su bendición a su sucesor.

“Le deseo lo mejor a Jorge Almirón. Es un técnico de mucha experiencia y no tengo duda de que hará un gran trabajo. Espero que le vaya bien a Colo Colo porque le tengo un cariño enorme al club”, dijo a Radio Agricultura. El DT habló con la emisora justo después del triunfo de Vélez sobre River Plate de Uruguay.

Mientras los albos esperan por su debut en el mini torneo amistoso (enfrentarán este martes a Rosario Central), el equipo de Quinteros goleó por 4-1 en su segundo partido de preparación. Antes, en el debut del santafesino, la V había caído por la cuenta mínima contra Cerro de Uruguay.

Quinteros y el fallido fichaje de Brayan Cortés

Además, Gustavo Quinteros habló sobre el caso de Brayan Cortés. Vélez se interesó en el portero de Colo Colo y la selección chilena, pero la opción no se concretó a pesar de que el Fortín hizo llegar una oferta a su representante. El iquiqueño se quedará en el Cacique hasta nuevo aviso.

Quinteros explicó a Radio Agricultura que Vélez se había interesado en Cortés antes de su llegada a la banca. “Brayan estaba agendado y en carpeta del club porque en noviembre Vélez se quedó sin dos arqueros. Atajó el tercero portero en los partidos más importantes del torneo argentino”, contó.

“Él estaba en carpeta y, cuando me preguntaron, por supuesto que yo di el ok. Es un muy buen arquero, podría haber venido a Vélez, pero no se dio. Es una decisión entre el club y el jugador. Yo lo conozco, es un arquero que puede atajar en cualquier fútbol competitivo”, concluyó.

De todas formas, el DT ya encontró portero para la temporada 2024. El arco era uno de los principales puestos a reforzar tras las salidas de Leonardo Burián y Gastón Gómez, y finalmente será Tomás Marchiori de Atlético Tucumán quien se tome esa posición. Hasta ahora estaba atajando Lautaro Garzón, de 20 años.

En Montevideo, Vélez jugará un amistoso contra Belgrano para cerrar su participación en la Serie Río de Plata. Por otra parte, Colo Colo debuta en el torneo este martes cuando enfrente a Rosario Central. Será el estreno de Almirón, el sucesor de Quinteros, en la banca alba.

