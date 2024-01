Felicidad en Colo Colo… ¿Tristeza en Brayan Cortés? Vélez Sarsfield dejó de considerar al portero chileno como opción para la próxima temporada y el seleccionado nacional se quedará en Pedreros hasta nuevo aviso.

El portero del Cacique era pretendido por el actual equipo de Gustavo Quinteros, DT que lo recomendó y que esperaba contar con Brayan Cortés de cara a la temporada 2024 del fútbol argentino, donde Vélez intentará pelear arriba y no complicarse con el descenso.

Sin embargo, una cosa es decir que se quiere un jugador y otra es hacer una oferta inverosímil por él. El Fortín quería al portero chileno por un monto pequeño, lo que desde un principio significó una importante valla para su verdadero traspaso.

Pero, ahora parece que la cosa se resolvió para Vélez Sarsfield. Según consignó Radio AND, el cuadro porteño ya tiene un nombre para la portería: el argentino Tomás Marchiori. El ex Atlético Tucumán firmará y será presentado en las próximas horas.

Tampoco convenía el salario

Desde Argentina se aprovecharon del interés que tenía Brayan Cortés de dejar el fútbol chileno. No solamente ofrecían poco a Colo Colo por su contratación, sino que también le daban al meta un salario inferior que el que recibe en Macul.

El Fortín necesitaba con urgencia un portero, tras la salida de su arquero titular durante la temporada 2023, Leonardo Burián, además del otro guardapepas, Gastón Gómez.

Pese a esa necesidad, el equipo que dirige Gustavo Quinteros no tradujo el interés en una importante oferta salarial, sino que lo tuvo siempre como una de las tantas posibilidades. “Si no eres prioridad, ahí no es”, dicen los videos de TikTok…

Por el momento, Brayan Cortés sigue firme en la portería del Cacique. El iquiqueño es parte de los 28 jugadores albos que se encuentran haciendo la pretemporada en Uruguay, donde participarán de los amistosos de la Serie Río de La Plata 2024.

¿Cuáles fueron los números de Brayan Cortés en Colo Colo en 2023?

Durante la temporada 2023, Brayan Cortés disputó un total de 29 partidos con Colo Colo entre Campeonato Nacional, Copa Chile, Copa Libertadores y la Supercopa. En ellos consiguió 16 arcos en cero y recibió 24 goles, sumando 2.476 minutos en la cancha.

