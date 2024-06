¿Dónde ver Huachipato vs Gremio? Horario y transmisión de la Copa Libertadores

La fase de grupos de la Copa Libertadores todavía no finaliza. La zona C todavía tiene duelos pendientes y por un cupo en los octavos de final, Huachipato y Gremio se enfrentarán en un partidazo. Conoce el horario y la transmisión de este encuentro.

Debido a los problemas climáticos que enfrentó Porto Alegre, el Tricolor Gaucho se vio obligado a postergar sus duelos ante los Acereros y Estudiantes de La Plata. Por esta razón el Grupo C todavía no está definido. The Strongest de Bolivia ya selló su paso a la ronda de los 16 mejores, pero falta saber qué equipo lo acompañará y cuáles serán las posiciones finales de esta zona. Se viene un gran cierre.

¿Dónde ver a Huachipato vs Gremio?

El partido de la Copa Libertadores podrá ser visto en televisión por ESPN Premium, mientras que en streaming estará disponible en Star+. Conoce el listado de canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)*

¿A qué hora es el partido de la Copa Libertadores?

Huachipato y Gremio se enfrentan este martes 4 de junio a las 20:00 horas, en el Estadio Cap de Talcahuano, Chile.

El resultado que los clasifica

Huachipato ha hecho una buena campaña en la Copa Libertadores, en la cual logró vencer al propio Gremio en Brasil y a Estudiantes de La Plata en Argentina. Están en el segundo lugar con 8 puntos, solo siendo superados por The Strongest con 10. El Tricolor Gaucho tiene 6 unidades y el Pincha ya está eliminado con 4 puntos.

Si los Acereros derrotan a Gremio no solo aseguran la clasificación a octavos de final, sino que también el liderato del grupo. En esta situación de medirían a Peñarol en la próxima fase. Con el empate, tendrían que esperar lo que haga el Tricolor no gane como local ante el eliminado Estudiantes en el último duelo. Con la derrota quedarían obligados a jugar Copa Sudamericana.