Una de las grandes figuras del histórico triunfo de Huachipato por 2-0 ante Gremio en Brasil, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, fue Benjamín Gazzolo.

El defensa y capitán de los acereros, que representan al país como los actuales campeones de la competencia, destacó el trabajo realizado por todos sus compañeros en Porto Alegre.

“Muy contentos con la victoria. Teníamos una convicción enorme de que podíamos sacar un buen resultado acá”, comentó en conversación con radio ADN.

En ese sentido, sabe que lo realizado es algo histórico para el país y para el club, aunque lo más importante es para el grupo de jugadores y su importante desempeño.

“Es algo histórico que volvimos a repetir después de muchos años. Creo que hicimos un partido más que correcto, un partido copero y estamos muy felices”, precisó.

Su duelo con Diego Costa

Para defender de la mejor forma la última línea de Huachipato, los acereros sabían que en algún momento tendrían que chocar ante el imponente Diego Costa, al que dejaron chiquitito.

Fue el propio Benjamín Gazzolo quien logró detenerlo, aunque en algún momento las revoluciones le jugaron una mala pasada, donde fueron separados por sus compañeros.

“Me gusta jugar con delanteros de nivel, me motiva mucho más y me hace prepararme de mejor forma. Para mí era un gran desafío enfrentarlo a él y creo que me vi bien. Gané la mayoría de los duelos y no pudo hacer mucho. Así que me pone feliz mi rendimiento”, destacó.

En ese mismo camino, asegura que este duelo será difícil de olvidar y no destacar en su carrera deportiva, porque marca uno de los puntos más altos en el fútbol.

“Personalmente, ha sido uno de los partidos más importantes que he jugado, con un estadio maravilloso y muy contento por el resultado”, finalizó.

