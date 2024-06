Huachipato vs. Gremio – Horario y cómo seguir en vivo el partido de Copa Libertadores

Huachipato va por la clasificación. Este martes los Acereros reciben a Gremio en el marco de su duelo pendiente de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y lo hacen con la ilusión de sumarse a Colo Colo en octavos de final.

Con dos triunfos, dos empates y una derrota en su cosecha, los de la Usina se ubican en el segundo lugar del grupo C y, a dos unidades del líder The Strongest, y con dos puntos y un partido más que el Gaúcho, buscan un triunfo que le entregue la cima, o un empate que le permita mantenerse y esperar que los brasileños tropiecen para ser sub líder.

¿A qué hora juega Huachipato vs. Gremio por Copa Libertadores?

Huachipato recibe a Gremio este martes 4 de junio a partir de las 20:00 horas de Chile en el Estadio Huachipato-CAP Acero de la comuna de Talcahuano, en el Gran Concepción, Chile.

¿En qué canal ver en vivo por TV este partido pendiente de la fecha 4 del grupo C?

Este partido pendiente de la fecha 4 del grupo C de la Libertadores será transmitido en TV por la señal de ESPN Premium, en los siguientes canales, según tu operador de cable:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este duelo de la Copa Libertadores?

Si buscas un link para ver este duelo de la Copa Libertadores por streaming podrás hacerlo en Chile y toda Latinoamérica en vivo a través de las pantallas de la app Star+.

La tabla de posiciones del grupo C