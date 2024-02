Darío Osorio encontró un socio en su arribo al Midtjylland de Dinamarca. El extremo chileno reforzó a los Lobos en el mercado de verano en Europa. Y desde entonces, su adaptación le ha permitido pasar de ser un revulsivo a un titular indiscutido.

Por si eso fuera poco, Osorio ayudó al cuadro de Herning a tomar la punta en la Superliga de Dinamarca. En una conversación con el sitio oficial del Midtjylland, el ex jugador de Universidad de Chile contó cómo ha visto su progreso. “Ha sido muy intenso. He trabajado mucho para acostumbrarme a la cultura y al idioma, al mismo tiempo que hemos jugado muchos partidos. Pero me siento bien”, apuntó el zurdo de 20 años. Ya son 11 los encuentros oficiales que registra.

“Tenemos un grupo realmente bueno. Siento que todos son cercanos y es un club familiar. Por supuesto que hay algunas limitaciones, todavía no hablo muy bien inglés. Pero siento que todos trabajan unidos”, contó también el oriundo de Hijuelas, quien detalló en qué aspectos cree haber mejorado.

Para él es evidente que hubo un atributo que pulió mucho desde su arribo a Dinamarca. “La liga es más táctica, intensa y agresiva. Es importante poder trabajar defensivamente. Y las jugadas de pelota parada significan mucho”, apuntó Osorio. Y habló de su amistad con un delantero africano.

Darío Osorio habla de Franculino Djú, su socio en el Midtjylland

Darío Osorio halló en Franculino Djú a un socio de ataque en el Midtjylland. Algo que se ha refrendado cada vez que el chileno anota un gol. Por el momento, el “11” de los Lobos suma cuatro conquistas, mientras que el atacante nacido en Guinea-Bissau registra 12 anotaciones en tres comptencias.

Aunque Djú no participó de la pretemporada, pues jugó con su selección la Copa África y recién hace menos de una semana se integró a la preparación de la parte final de la campaña. “Es un buen tipo. Nos hemos hecho buenos amigos y tratamos de ayudarnos uno al otro”, marcó Osorio. El ariete de 19 años llegó al fútbol danés desde el Benfica B de Portugal.

Por cierto, el talentoso volante ofensivo tiene clarísimo el objetivo del Midtjylland en esta temporada. “Quiero darle algo al club y a mis compañeros con grandes actuaciones. Será bonito marcar y ser decisivo, pero lo más importante es que el equipo siga con lo que estamos haciendo. Vamos paso a paso. No debemos pensar que ya estamos ahí”, aseguró Osorio.

Quiere que su equipo logre el título y, por ende, consiga un boleto a torneos internacionales. Eso se ve factible, pues el Midtjylland lidera la Superliga con 36 puntos, dos por encima del Brondby. Por estos días, el cuadro de Herning disputa la Atlantic Cup y tiene también un amistoso por jugar antes de reiniciar el campeonato local. Eso está pactado para el 18 de febrero, precisamente ante el sublíder. ¡Qué partidazo para reanudar la actividad!

