Por si tenía bastantes problemas el ex futbolista brasileño Dani Alves, por el juicio en su contra por presunta agresión sexual a una mujer en 2022, se le suma una polémica más, que no fue protagonizada por el ex Barcelona, sino que por nada menos su madre.

En la presente jornada, se conoció que María Lucía Alves, progenitora del lateral diestro, utilizó sus redes sociales para “defender a su hijo“, al mostrar la identidad de la víctima, con el propósito de desacreditar sus acusaciones, al insinuar que su ritmo de vida “no se condicen con los supuestos traumas físicos y psicológicos” que sufrió.

“No tiene sentido que me intimides con mensajes porque no podrás detenerme ni callarme; los que confían en Dios, jamás pierden la batalla”, escribió la mamá de Dani Alves en Instagram, en un acción que lejos de defenderlo, podría perjudicarle ante la Justicia.

Lo anterior, pues el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona ordenó que no se debían publicar datos que permitieran identificar a la víctima, lo que provocará una acción judicial de la abogada defensora y la investigación por parte de la Fiscalía para determinar la responsabilidad de Alves en el hecho.

¿En qué está la situación judicial de Dani Alves?

Hace poco menos de un año, el 20 de enero del 2023, el futbolista cumple la pena de prisión preventiva, en la cárcel Brians 2 de Barcelona, por esta presunta agresión sexual, pese a que en tres ocasiones buscó salir en libertad condicional, sin resultado positivo.

Para el lunes 5 de febrero se llevará a cabo el juicio contra Dani Alves, que se extenderá hasta el miércoles 7, donde la Fiscalía busca que reciba un castigo de nueve años de cárcel, más una indemnización para la víctima de US$150 mil dólares.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.