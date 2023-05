El programa de televisión español “En boca de todos”, transmitido por la cadena Cuatro, dio a conocer las declaraciones de la presunta víctima de abuso sexual contra la estrella del FC Barcelona y ex capitán de la selección brasileña de fútbol Dani Alves.

La joven de 23 años afirmó que fue violada por el brasileño en una discoteca de Barcelona la noche del 30 de diciembre del 2022. Hasta la fecha, el sitio español El Periódico había sido el único con acceso a la información, pero sólo publicaron fragmentos no textuales de la declaración.

Ahora, se conoce el relato completo de la acusación, en que la mujer explica cómo se encontraba en el antro Sutton, acompañada de una amiga y una prima, cuando fueron invitadas insistentemente a una zona vip donde se encontraba Alves.

“Se me acercó y me dijo ‘¿No sabes quien soy?’ y yo ‘No’. Me dijo ‘Me llamo Dani, juego a la petanca en Hospitalet’. Recuerdo que me cogió su mano y me la puso como en su parte baja”, declaró.

“Me volvió a decir que nos fuéramos y yo dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo. Y pensé: ‘¿Y si me pone algo en la bebida? ¿Y si le hace algo a mi amiga?’. Pensé de todo en muy poco rato”, continuó la denunciante.

La defensa de Alves aseguró que la relación sexual que tuvieron en el baño fue consensuada. Apoyándose en las cámaras para sostener este argumento, en las que se ve como Dani entra primero al baño y luego es seguido por la joven.

“Yo recuerdo que él me hizo como un gesto y fue cuando le dije a mi prima que no sabía si ir y (ella) me dijo ‘Bueno, no pasa nada’ y me hizo el gesto de ‘Vete y ya está. En ningún momento supe a dónde estaba yendo, en ese momento dije que seguro o era una puerta a la calle o una sala VIP u otra zona de la discoteca”, explicó ante la pregunta del tribunal sobre si sabía a donde se dirigía.

Las duras declaraciones contra Dani Alves

“Cuando entré vi dónde me estaba metiendo, vi que era un lavabo diminuto, era muy muy enano, solo tenía un retrete y para lavarte las manos. En ese momento empezó mi shock. No entendía nada e hice como para girarme y él ya había cerrado la puerta, no sé si le puso seguro”, agregó.

Pasaron 17 minutos en ese baño. “Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Recuerdo decirle ‘No puedo, no puedo, me tengo que ir, no quiero’. Y él me empezó a decir muchísimas cosas. Cuando posteriormente me puso en el suelo, yo recuerdo quedarme en shock, no sabía qué hacer allí”, aseguró.

Luego se le consultó sobre el uso de la fuerza por parte del jugador. “Se que no sólo me cogió del pelo y me hizo ponerme de rodillas delante suyo. En ese momento vi un tatuaje, como de arco. Dije: ‘Este tío me va a hacer mucho daño’. En ese momento tuve mucho miedo, la cara, el tatuaje y hasta el día de hoy son escenas que me vienen mucho”, respondió.

Al volver con sus acompañantes rompió a llorar, contando lo que había pasado a la seguridad de la discoteca, que de inmediato activaron el protocolo y llegó la policía de Cataluña. La joven fue trasladada al Hospital Clinic, donde se le hicieron pruebas que aseguraron el forcejeo declarado en comisaría más tarde. Además el informe medico comprobó que el semen que tenía era de Alves.

El lateral de Brasil fue arrestado a principios de enero, y puesto en prisión preventiva mientras la justicia de Barcelona investiga el caso. En las primeras declaraciones dijo no conocer a la joven, recién en la tercera reconoció que tuvo relaciones con ella, aunque afirmó que de manera consensuada.