Chile Sub 17 enfrenta a Brasil en su última chance de ir al Mundial: Horario y programación

Sudamericano Sub 17

El hexagonal no ha sido positivo para Chile Sub 17, pero los nacionales todavía tienen posibilidad de clasificar a la Copa del Mundo. Claro que ya no existe margen de error. En la 4° fecha enfrentan a Brasil.

¿Cuándo juega Chile vs Brasil por el Sudamericano sub 17?

Chile y Brasil juegan por el Sudamericano Sub 17 este jueves 20 de abril a partir de las17:30 horas de Chile en el Estadio Casa Blanca, ubicado en la ciudad de Quito.

¿En qué canal ver en vivo por TV a La Roja de Hernán Caputto?

El partido de la selección chilena será transmitido en TV abierta por la señal de TVN, además de las pantallas de DSports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TVN por cable

VTR: 19 (SD en Santiago) - 807 (HD)

DIRECTV: 149 (SD) - 1149 (HD)

ENTEL: 64 (HD)

CLARO: 53 (SD) - 553 (HD)

GTD/TELSUR: 25 (SD)

MOVISTAR: 119 (SD) - 807 (HD)

TU VES: 55 (SD)

ZAPPING: 19 (HD)

DirecTV

DSports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DSports: 611 (SD)

DSports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DSports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Dónde ver online y en vivo el Sudamericano sub 17?

Para ver en vivo el encuentro por streaming, podrás hacerlo a través de la señal online de TVN y DGO.

Duro contraste

Hace una semana, La Roja Sub 17 había despertado ilusión en la fanaticada nacional luego de clasificar en el 2° lugar del Grupo A. Los procesos de la selección han sido pésimos en los últimos años, en todas las categorías, por lo que los dirigidos por Hernán Caputto despertaron nuevamente una cuota de esperanza. Una semana después, Chile está al borde de la eliminación.

Hoy La Roja Sub 17 está en el último lugar del hexagonal con 0 puntos. Para clasificar a la Copa del Mundo debe al menos alcanzar el 4° puesto, que está en manos de Venezuela con 3 puntos. Restando solo dos fechas, Chile está obligado a derrotar a Brasil, país ante el que perdió en la primera fase por 3-0. Complicado panorama. La calculadora vuelve a salir a flote.

Tabla de posiciones hexagonal