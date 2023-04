El entrenador de la selección chilena Sub 17, Hernán Caputto, lamentó la caída de la Roja ante Venezuela. "Estamos muy dolidos, pensábamos que lo podíamos ganar", afirmó.

Sudamericano Sub 17

Sudamericano Sub 17

La selección chilena sumó su tercera derrota al hilo en el hexagonal final del Sudamericano Sub 17 y complicó sus opciones de quedarse con un ticket al Mundial. Este lunes, la Roja perdió 2-0 ante Venezuela y se mantuvo como colista en la tabla de posiciones con cero puntos.

La derrota ante la Vinotinto fue dura para el combinado nacional, que ahora necesita de un milagro para quedarse con un boleto al Mundial. Tras el partido, el técnico Hernán Caputto aseguró estar muy dolido por perder un partido que "podían ganar".

"Primero, estamos muy dolidos. Pensábamos que era un partido que podíamos ganar, lo tendríamos que haber ganado. Me quedo con una jugada que pudo cambiar el partido, el penal (no cobrado sobre Bastián Escobar), que después vimos y sí fue, del arquero que llegó tarde, pero no voy a discutir", dijo en zona mixta.

"En el juego pudimos ser más. Ahora muy rápido hacer un análisis. El 2-0 nos da mucha bronca, estamos apenados. Estoy muy apenado y buscando las soluciones para tratar, en estos dos partidos, salir con todo. Eso es lo que tenemos que hacer", sumó.

"Lamentablemente estamos al debe en lo que es el hexagonal. Nos quedan dos partidos y tenemos que prepararnos para eso. Hay que hacer un muy buen análisis de todo; de cómo están los jugadores, de las respuestas físicas y futbolísticas", cerró el DT, que enfrentará a Brasil y Paraguay en las últimas dos fechas.

El hexagonal final ya tiene a tres clasificados al Mundial Sub 17: Brasil, Ecuador y Argentina, con siete puntos cada uno, ya aseguraron sus tickets a la cita planetaria. Solo queda en disputa el cuarto y último boleto, que por ahora tiene Venezuela con tres puntos. Paraguay (con 1 punto) y Chile (0), obligado a ganar, le siguen.