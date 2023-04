La selección chilena sub 17 cayó por 2-0 frente a su similar de Venezuela en el Sudamericano de la categoría. Ex futbolistas chileno criticaron al técnico Hernán Caputto.

Este lunes la selección chilena sub 17 cayó por 2-0 ante su similar de Venezuela y quedó muy complicada en el hexagonal final del Sudamericano de la categoría.

La Rojita sumó su tercera derrota consecutiva y los dardos se han dirigido rápidamente hacia su técnico, el ex arquero Hernán Caputto.

El ex futbolista, Raúl Toro, le recordó a Redgol tras el partido: "Yo lo dije al principio, si Chile jugando así pegándole para arriba...".

Luego, afirmó: "El arquero es muy bueno, el lateral derecho es bueno, los defensas también, pero adelante todo mal, porque no tienen la costumbre de jugar fútbol".



"No puede ser que en diez minutos hay como ocho pelotas perdidas. El que juega de nueve no sabe proteger la pelota, y eso es todo lo que tiene Chile", lamentó.

Sobre Caputto, comentó: "Con todo respeto, pero para mí los arqueros como entrenadores... les falta hacer que los jugadores de la mitad para arriba hagan una pared, creen espacios, desborden, tiren centros, acompañen, pero ninguna de esas cosas hacen".

"No creo en los milagros. El fútbol a veces es ilógico, pero en este caso va a ser lógico. Un equipo que le pega para arriba y para arriba, no tiene opciones", finalizó.

Por su parte, Jorge Aravena, señaló: "Todo mal, ahora nos toca con Paraguay y Brasil. Paraguay tiene un montón de opciones todavía, por lo que era imperioso ganar hoy".

"En la primera etapa del Sudamericano el equipo tampoco fue sólido. Ni siquiera es que perdimos e hicimos un buen partido. Perdimos y nos superaron en posesión de balón, en el terreno, en goles...", añadió.

"Yo como chileno siempre tengo la ilusión de que nuestra selección obtenga resultados importantes, así que voy a estar en los próximos partidos con la camiseta puesta a morir", concluyó.