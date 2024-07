Damián Pizarro tuvo su esperada presentación en Udinese. El delantero de apenas 19 años le habló a los medios italianos de sus primeras sensaciones en el país, los consejos de Arturo Vidal en Colo Colo antes de llegar y hasta de la posibilidad de jugar con Alexis Sánchez.

El director general de Udinese, Franco Collavino, lo acompañó. “Estamos aquí para presentar a un verdadero talento que estamos muy contentos de haber conseguido. Es uno de los talentos más importantes de Sudamérica con importantes cualidades físicas”, introdujo.

“Estoy muy contento de haber salido del club más importante de Chile, Colo Colo. Quiero saludar a los hinchas que me apoyaron y su afecto es también la razón por la que estoy aquí”, partió diciendo, por su lado, Damián Pizarro. “He tenido un pequeño problema y hace una semana que entreno”, agregó.

“Arturo Vidal me dijo que va a ser difícil y que entrene fuerte, pero también que juegue tranquilo porque tengo todas las condiciones para hacerlo bien aquí”, contó. “Ya he jugado partidos importantes a nivel internacional y no tengo miedo de sentir la presión”, sumó.

Damián Pizarro tuvo su presentación | Udinese

Damián Pizarro habla hasta de Alexis Sánchez

Además, a Damián Pizarro le consultaron si le gustaría jugar con Alexis Sánchez en el Udinese. Franco Collavino ha dejado claro que quieren incorporar al Niño Maravilla. “Estamos aquí listos para recibir a Alexis Sánchez”, dijo hace unos días. Pero el chileno no ha dado noticias sobre su próximo club.

Pizarro, en tanto, respondió que “es un ídolo mío y de todo Chile. Sería maravilloso jugar juntos, pero no depende de mí”.

¿Y cuándo puede debutar? “Lo antes posible. Espero que en un par de semanas como máximo esté a disposición del equipo”, concluyó Damián Pizarro.

