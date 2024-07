André Carrillo contó sabrosos detalles de un llamado del Tigre ante su fichaje en Arabia Saudita. "Me dijo que mi convocatoria estaba en riesgo", lanzó la Culebra. ¡Sacó carcajadas!

André Carrillo es un jugador que habitualmente aparece en las convocatorias de la selección de Perú e incluso ocurría lo mismo cuando jugó en Arabia y Ricardo Gareca era el DT de la Bicolor. En el programa Enfocados, el extremo de 33 años recordó cuando recién se tramaba su traspaso a Al Hilal.

Por aquel entonces, julio de 2018, Carrillo afinaba detalles para salir del Benfica de Portugal y recalar en la liga saudí. En uno de los clubes más poderosos del Medio Oriente. “Pero cuenta que el profe Gareca no estuvo de acuerdo, se molestó. Habló conmigo”, aseguró Luis Advíncula, otro invitado al show.

“Gareca le decía a todo el mundo ‘si en algún momento tiene alguna oferta, consulte conmigo para saber’. Me llama cuando se hablaba que iba a Arabia. Me dice ‘Carrillo, ¿qué tal? Me enteré que vas para Arabia. Ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo”, contó la Culebra, quien de todas formas estuvo en el Mundial de Rusia 2018.

André Carrillo en acción durante la Copa América 2024: Perú quedó fuera en el Grupo A junto a Chile. (Héctor Vivas/Getty Images).

La respuesta sacó carcajadas. Al menos cuando el atacante surgido en Alianza Lima la contó. “Le dije ‘profe, pero yo no voy a tocarle la puerta a Argentina a pedirle leche”, con la intención de aclarar que el aspecto económico era demasiado favorable para él.

André Carrillo ante Miiko Albornoz en la Copa América 2015 que ganó la Roja. (Andrés Piña/Photosport).

A pesar de que el entonces DT de Perú quiso impedir la marcha de Carrillo a Arabia, el jugador tenía pensada la respuesta que le iba a dar a Gareca. Seguramente porque esperaba un llamado del Tigre, quien en su momento le recomendó a Edison Flores seguir en la liga de Dinamarca.

La misma competencia en la que hoy juega Darío Osorio, uno de los jugadores que más terreno ganó con el experimentado argentino en la dirección técnica de la Roja. “Y le dije ‘ya, profe, convoque a otro”. revivió Carrillo. Las risas en el set llegaron de montones.

André Carrillo con la camiseta de Al-Hilal de Arabia Saudita. (Kenta Harada/Getty Images).

“Ahí tiene bastantes clubes en Perú. Vaya ahí a Huancayo, Ayacucho, a buscar todos esos extremos”, añadió André Carrillo, quien con el paso del tiempo sigue en la primera división saudí: desde agosto del año pasado, milita en Al-Qadsiah, el equipo recién ascendido a primera división que busca el millonario fichaje de Paulo Díaz.

