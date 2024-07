Si dejamos a un lado los robos arbitrales que sufrió la Selección Chilena en la Copa América 2024, los fríos números son categóricos y contundentes con el nivel que exhibió el equipo de Ricardo Gareca: dos puntos en fase de grupos, sin triunfos ni goles.

Lo anterior significa, a nivel estadístico, que el Tigre firmó la peor campaña histórica de La Rojaen el certamen continental, que no se daba desde 1917. Un fracaso que, de todas maneras, no genera preocupación en los hinchas nacionales. Salvo excepciones.

Una de ellas es Miguel Ángel Neira, histórico mundialista con Chile en España 1982, que en diálogo con Bolavip no dudó un segundo en hacer un llamado público a la ANFP, y su presidente Pablo Milad, para que despida inmediatamente a Gareca. Sí, tal como lo ven.

¿Por qué lo hizo? A raíz de que en la presente jornada se conoció que Paraguay despidió al técnico argentino Daniel Garnero, tras su mala presentación en Copa América, siendo el tercer estratega que pierde su puesto en el marco de la cita continental.

Exigen despido de Gareca en Chile tras Copa América

“Ya no lo echaron, no tomaron una decisión y me imagino una conversación entre Ricardo Gareca y Pablo Milad, donde el DT con su verso argentino le embola la perdiz, pues, así que no se puede esperar nada”, manifestó el ex futbolista.

En esa línea, Neira agregó que “Milad no cacha de fútbol y el otro se las sabe todas, por eso felicito a la federación paraguaya que echó a Garnero”. Tras su descargo, espera que el Tigre tome buenas decisiones de cara a las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Ahora lo que tiene que hacer este tipo es llamar a los buenos jugadores y no a los malos. Sí hay futbolistas, muchos dicen que no hay, pero yo digo que los hay“, sentenció el ex Universidad Católica que disputó 45 juegos con La Roja entre 1976 y 1985.

¿Cuáles son los números del Tigre en La Roja?

Desde su llegada en enero del presente año hasta la actualidad, Ricardo Gareca disputó seis encuentros, tres amistosos y tres en Copa América, con un registro de dos victorias, dos empates y dos derrotas, con un rendimiento del 44.4 por ciento.

