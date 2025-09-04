Desde su llegada a Boca Juniors, Carlos Palacios no tuvo ninguna chance de mantener viva a la selección chilena en el camino al Mundial. Luego de pedir su desconvocatoria por razones personales, Ricardo Gareca nunca más lo consideró en su fracasado ciclo al mando de la Roja.

Tampoco lo hizo Nicolás Córdova, quien confeccionó una nómina con la mira fija hacia el futuro del Equipo de Todos. Prefirió apostar por Luciano Cabral, de cuestionado rendimiento actual en Independiente de Avellaneda. También citó a dos azules: Javier Altamirano y Lucas Assadi.

Mientras Chile afina los últimos detalles para visitar a Brasil en el mítico estadio Maracaná, Palacios entrena a las órdenes del ayudante de Boca, pues su director técnico Miguel Ángel Russo continúa bajo observación médica por una infección urinaria.

Y uno de sus compañeros en el plantel no estuvo por una gestión que debía hacer para obtener su nacionalidad paraguaya. Se trata de Milton Giménez, centrodelantero que no se presentó al entrenamiento de este jueves 4 de septiembre.

Milton Giménez, a la izquierda de Palacios, se nacionalizará paraguayo. (Marcelo Endelli/Getty Images).

El portentoso atacante viajó rumbo a Asunción, la capital de Paraguay, para culminar el trámite que tiene la posibilidad de hacer gracias a su padre nacido en aquel país. “Es una chance concreta. Si no hubiera hablado con el cuerpo técnico, no habría acelerado la ciudadanía”, contó el periodista Marcos Bonocore en TNT Sports Argentina.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Señalan el gran legado de Ricardo Gareca en la Selección Chilena: “Eso es válido…”

Milton Giménez, el compañero de Carlos Palacios en Boca que sueña jugar el Mundial con Paraguay

Para este atacante que comparte club con Carlos Palacios en Boca Juniors, la oportunidad de disputar el Mundial con Paraguay es muy factible. El staff técnico liderado por Gustavo Alfaro ya realizó algunas conversaciones con Milton Giménez, quien llegó a los Xeneizes desde Banfield.

Milton Giménez celebra en Boca Juniors. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Por eso mismo, no fue difícil que le dieran autorización de faltar a la práctica. “Boca es flexible cuando las acciones son justificadas. No fue a entrenar hoy, entiendo que sí se sumará mañana”, añadió Bonocore. No será la primera vez que la Albirroja busca jugadores trasandinos.

Milton Giménez (9) y Leandro Paredes en Boca Juniors. (Rodrigo Valle/Getty Images).

Ni cerca. También tiene en las convocatorias habitualmente a Andrés Cubas, quien milita en el Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer. Otro es Agustín Sández, quien pertenece a los registros de Rosario Central. Y Alejandro Romero Gamarra, que juega en Al Ain de Emiratos Árabes Unidos.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Alfaro, el DT de la selección de Paraguay. (Christian Alvarenga/Getty Images).

Cómo olvidar a Lucas Barrios, aquel goleador que dejó un recuerdo imborrable en Colo Colo. O a Néstor Ortigoza, quien también fue mundialista con la selección paraguaya. ¿Más? Jonathan Fabbro, quien por estos días cumple una pena de cárcel, Jonathan Santana y Juan Manuel Iturbe.

Lucas Barrios en el Mundial de Sudáfrica 2010 con Paraguay. (Clive Rose/Getty Images)

Publicidad

Publicidad