El regreso de Claudio Bravo a la Roja vuelve a abrir el debate sobre quién debe ser titular en el arco de Real Betis, una decisión que debe tomar Manuel Pellegrini.

Bravo volvió a ser titular con la selección chilena en la victoria 3-0 frente a Albania, demostrando que a las puertas de los 41 años se mantiene vigente.

El regreso del formado en Colo Colo le ha permitido tener minutos después de no jugar desde el pasado 11 de noviembre, en la victoria por 2-0 del Betis frente a Mallorca en el Benito Villamarín. Una lesión muscular fue lo que dejó fuera de las canchas a Bravo, y cuando se recuperó, Pellegrini siguió dándole continuidad a Rui Silva.

En España aseguran que ante el Girona, este domingo, es posible que Bravo sea considerado por Manuel Pellegrini. Si no, en abril seguramente tendrá una chance ante Celta, Valencia o el Sevilla en el clásico de la ciudad.

Las declaraciones de Claudio Bravo

“Yo me programaba para jugar hasta los 35 y mira las cosas de la vida. Casi con 41 años estoy acá, al nivel que te toca estar es lógico convivir con lesiones. En nuestro club tuvimos una racha negativa de lesiones. Se lesionan chicos de 20 años y no me voy a lesionar yo con 41…”, Aseguró Claudio Bravo en la concentración con La Roja.

“Cuando fui al Betis iba por un año y en junio hace cuatro. No tengo un horizonte tan lejano, todo lo contrario, intento disfrutar del día a día”, afirmó Bravo, que acaba contrato en junio.

Los próximos desafíos de Betis

Girona vs. Betis | domingo 31 de marzo | 11:15 Hrs.

Betis vs. Celta de Vigo | viernes 12 de abril | 15:00 Hrs.

Valencia vs. Betis | 20 de abril | 12:30 Hrs.

