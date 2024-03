Manuel Pellegrini vive sus días más complicados desde que llegó al Real Betis. La temporada 2023/24 no ha sido la esperada para el Ingeniero y las críticas no se han hecho esperar en España.

El chileno está atravesando su peor temporada en el Benito Villamarín y, a pesar de contar con el respaldo de la dirigencia, no han faltado los que han pedido su salida. De hecho, algunos incluso ya le buscan reemplazante y en las últimas horas apareció un nombre: Luis Enrique.

El extécnico del Barcelona y hoy al mando del PSG regresó a los streaming en Twitch, donde fue consultado sobre su opción de llegar a los verdiblancos. Sin embargo, la respuesta no fue la que los béticos esperaban, ya que lanzó una burla que generó polémica.

Luis Enrique ironiza con opción de salir del PSG para reemplazar a Manuel Pellegrini en Betis

Manuel Pellegrini está en la mira de los hinchas del Real Betis ante el bajón que ha tenido su equipo. Después de años peleando entre los mejores, esta temporada ha sido muy irregular y algunos no lo quieren más como su técnico.

Es así como en las últimas horas apareció un inesperado candidato a la banca. Luis Enrique volvió a los streaming en Twitch -debutó en el Mundial de Qatar 2022 al mando de España- y fue consultado por la opción de llegar a la banca del Benito Villamarín.

Pero el técnico del PSG sorprendió a todos con su respuesta. Con una tocada de oreja de aquellas, el español le cerró la puerta a los verdiblancos. “Aquí hay uno que dice que me vaya para el Betis. Es el equipo al que más goles le he metido. No creo que caiga muy simpático por allí”, lanzó.

Y es que Luis Enrique, como jugador, fue una pesadilla para el club. En 17 partidos disputados les marcó en ocho ocasiones, con dobletes y hasta un hat-trick incluido.

Por ahora, lo único cierto es que desde la dirigencia de los verdiblancos no piensan en una salida del chileno. Días atrás lo respaldaron con todo y recalcaron que están más que felices con tenerlo de su lado.

Manuel Pellegrini tendrá una dura tarea en el cierre de la temporada si es que quiere meter al Real Betis otra vez en copas internacionales. El Ingeniero se juega todo o nada en los últimos meses de La Liga, obligado a ganar para tapar la boca de sus críticos.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en la banca del Betis?

Desde su llegada al Real Betis, Manuel Pellegrini ha logrado disputar un total de 188 partidos oficiales. En ellos ha conseguido 89 triunfos, 45 empates y 54 derrotas.

¿Cuándo juega el Betis?

Manuel Pellegrini buscará cortar su mala racha en el Real Betis en la próxima fecha de La Liga. El día domingo 31 de marzo a las 11:15 horas los verdiblancos visitan al Girona en un duelo clave en la parte alta.

