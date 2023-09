Javier Castrilli suele estar atento a los errores arbitrales. Sobre todo a los más groseros. Fue así que siguió los últimos minutos del duelo que Ecuador ganó gracias a un doblete de Félix Torres. Por supuesto que tomó nota de la jugada de Hernán Galíndez a poco del final ante Uruguay. Una acción que pudo ser penal. Pero no terminó en nada.

Eso juzgó el árbitro brasileño de la brega disputada en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Wilton Pereira Sampaio decidió seguir adelante con la acción. Y desde el VAR pareció no haber una alerta convincente que lo llevara a revisar las imágenes de un fuerte choque.

Galíndez fue uno de los protagonistas. El ex portero de Universidad de Chile no tuvo la mejor de las salidas. Corría el minuto 90’+7 cuando el meta hizo pasar susto a su equipo. No estuvo cerca de quedarse con la pelota, pero sí impactó de frente a Facundo Torres.

El “21” de la Celeste cayó de espalda a muy poco del poste izquierdo del arco ecuatoriano. Tanto él como el meta estuvieron un largo instante en el piso. Para el equipo arbitral del compromiso no hubo nada sancionable. Pero no todos pensaron igual.

Castrilli explota por acción de Galíndez contra Uruguay: pide penal y hace pebre al árbitro

A través de su cuenta de Twitter, Javier Castrilli dejó clarísimo que la acción de Galíndez no pasó inadvertida. Debió haber sido falta dentro del área a favor de Uruguay. Por ende, penal. Todo indica que la escuadra de Marcelo Bielsa aparentemente tiene de qué protestar.

“Increíble penal de Galíndez sobre el delantero uruguayo en la última jugada del partido… Sampaio, fiel a su estilo, lo dio por terminado santiguándose… quizás, pidiéndole disculpas al Señor”, tuiteó el Sheriff, también ceñido a lo que acostumbra. “Nobre en el VAR habrá hecho lo propio…seguridad jurídica Conmebol 2023″, agregó Castrilli, ex presidente de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno.

Hubo otra cuenta de Twitter que respaldó al trasandino. “Uh, esa jugada al final del arquero ecuatoriano contra Uruguay era penal. No hay disputa del balón en ningún momento y sí una infracción en la colisión. Otro audio que ojalá nos entregue CONMEBOL”, fue la duda que instaló Árbitro Internacional.

¿Cuántos partidos ha jugado Hernán Galíndez en 2023?

Hernán Galíndez ha disputado 22 partidos en 2023. Tres por la selección de Ecuador y el resto, con el Aucas.

