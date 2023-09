Castrilli hace pebre el arbitraje del Superclásico: "Es como un solteros vs casados"

Javier Castrilli no se cansa de generar polémicas en torno al fútbol chileno. Esta vez fue el turno del arbitraje del Superclásico, el cual fue destrozado por el ex jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP. El partido, que terminó empatado 1-1, fue visto de pé a pá por el ex juez.

Castrilli tuvo comentarios para el rendimiento de Felipe González, a quien trató de poco profesional por sumar varios errores durante el enfrentamiento entre Universidad de Chile y Colo Colo. En sus palabras, el árbitro del clásico fue incluso irresponsable.

El primer comentario que hizo Castrilli fue por el gol de Ignacio Tapia, que surgió de un tiro de esquina ejecutado por Leandro Fernández. ¿La polémica? El argentino no puso la pelota en el córner, justo abajo del banderín, y para el ex jefe de los árbitros fue grave que González no pidiera repetición.

“El menosprecio de los árbitros por considerar estas cuestiones reglamentarias es una clara demostración de la falta de profesionalismo y responsabilidad con la que se encara la dirección de los partidos. Tal deleznable actitud afecta gravemente el nivel de la competencia”, destacó.

Pero eso no fue todo. Castrilli agregó que “esta clase de árbitros bastardea el fútbol local con esa actitud… connota la importancia que le dan a la competencia. Es como si dirigieran solteros contra casados o rotos contra descosidos… Todo es lo mismo para ellos, total nadie les dirá nada”.

Además, el ex jefe de los Árbitros afirmó que Nery Domínguez merecía tarjeta roja por la falta sobre Carlos Palacios. “Qué bárbaro no??? Sin posibilidad alguna de llegar al balón, desde atrás, aviesamente con la finalidad de pegar. AMARILLA??? JAJAJAJAJAJA!!!!!!!!!! TREMENDO”.

¿Cuál es el próximo partido de la U y de Colo Colo?

Tras el empate 1-1 de Universidad de Chile y Colo Colo en el Superclásico, los azules visitarán a Copiapó el 23 de septiembre, tras el parón por la fecha FIFA y las Fiestas Patrias. Por su parte, el Cacique debe poner al día el partido, también ante Copiapó, el jueves 14.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras el Superclásico?

Con el empate 1-1 entre Universidad de Chile y Colo Colo, los azules son décimos con 31 puntos y los albos terceros con 35, dándole terreno para escaparse al puntero Cobresal (43).