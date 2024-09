Carlo Ancelotti revoluciona el fútbol e inventa una nueva categoría de balompié musical: asegura que el estilo de juego del Real Madrid se llama rock and roll.

Carlo Ancelotti salió en defensa del juego del Real Madrid en medio de algunas críticas al inicio de temporada de los merengues. El DT de los merengues sostiene que la afición está contenta, más allá de resultados como el empate 1-1 frente a Las Palmas a fines de agosto, por la tercera fecha de La Liga.

Y la analogía de Ancelotti fue musical: ante opiniones sobre supuesta falta de virtuosismo y fútbol espectáculo, el DT comparó a este Real Madrid con el rock ‘n’ roll.

“No me molesta lo que se diga, porque veo a mi afición encantada con lo que estamos haciendo. Se puede mejorar y se puede jugar mejor, pero creo que la afición de Real Madrid está acostumbrada a ver un fútbol rock and roll, no de muchos toques”, explicó Carletto.

Agrega que “intentamos hacer con nuestras características feliz a los hinchas y creo que les gusta mucho más ganar que jugar bien. Cada uno tiene su opinión, ante Stuttgart a veces hicimos jugadas fantásticas”.

Ancelotti y el Real Madrid: juego vertical sin perder el tiempo

“Nuestro juego es entretenido, vertical, con intensidad y ritmo, sin perder demasiado tiempo en llegar a portería rival”, complementó el adiestrador italiano de 65 años y oriundo de Reggiolo.

Ancelotti sostiene que “para mí el fútbol bonito depende mucho de las características de los jugadores que tengo. Es defender y atacar bien, manejar bien el balón, jugar a la contra… son muchas facetas, no una sola”.

“Cada uno tiene su opinión. A mí me gusta mucho ver a mi equipo defender bien, que salga desde atrás con balón, que no pierda tiempo en la posesión, que sea vertical”, sentencia el entrenador del Real Madrid.

Los merengues vienen de derrotar por 3-1 al Stuttgart por la primera fecha de la fase de liga de la Nueva Champions League. Este sábado Real Madrid vuelve a la cancha como local contra Espanyol por el doméstico ibérico.