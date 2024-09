Ricardo Gareca entiende que la selección chilena atraviesa un momento complejo, pues marcha penúltima en las eliminatorias y un triunfo ante Bolivia se hace obligatorio para seguir en camino rumbo al Mundial del 2026.

Por eso en la conferencia de prensa que brindó esta tarde, manifestó que a pesar de que percibe poca confianza en el equipo, a él no le interesa no tener jugadores en la elite del fútbol mundial y puso al Real Madrid como ejemplo.

“Soy un hombre de mucha fe y confianza. Un jugador no debe estar en el Real Madrid necesariamente”, manifestó para indicar que las individualidades no lo mueven como entrenador.

Entiende que “algunos sí creen eso, que si no están en las mejores ligas no hay chance”, algo que para el Tigre es totalmente secundario. “Yo no. Me aferro a lo colectivo, no a lo individual”, enfatizó.

Ricardo Gareca confía en revertir la derrota ante Argentina frente a Bolivia en el Nacional

Gareca confía en su trabajo como técnico

Lejos de amilanarse, Gareca muestra mucha personalidad respecto al desafío que tiene por delante con la selección chilena.

“Es el momento mío como técnico. Es maravilloso estar al frente de una selección de esta categoría. Es el momento de nuestro cuerpo técnico, de aparecer. Es un desafío hermoso”, manifestó.

Agregó Gareca que “por ahí el martes en la noche no nos vemos tan mal en la tabla. Quiero vivir este momento. En conjunto con el equipo tengo expectativas”.