La selección chilena se prepara para un verdadero partidazo para cerrar su gira por Europa. La Roja enfrenta a la Francia de Kylian Mbappé y compañía en lo que será el segundo partido al mando de Ricardo Gareca.

El Tigre ha trabajado luego del triunfo ante Albania y ya afina los últimos detalles en la formación inicial. Uno de los que se perfila como titular en esta jornada será Gabriel Suazo, quien en la previa del partido tuvo inesperados elogios para el Olympique de Marsella.

Chile jugará en el Velodrome que hasta hace no mucho tiempo disfrutaba de las gambetas de Alexis Sánchez. El lateral, que los ha enfrentado con el Toulouse, llenó de flores al elenco local y tuvo guiños que ya dan que hablar.

Gabriel Suazo llena de flores al Olympique de Marsella

Gabriel Suazo habló en conferencia de prensa previo al duelo entre Chile y Francia. En la ocasión el lateral fue consultado por su conocimiento del fútbol francés y sorprendió con sus elogios al Olympique de Marsella.

“De lo que me toca si me toca jugar, es un partido complicado ante un gran rival. Si me toca marcar a (Ousmane) Dembélé, lo he enfrentado en varias oportunidades este año y nos queda un partido con Paris (Saint-Germain) en la liga. Son jugadores que uno se tiene que habituar a enfrentarlos y más en la selección, donde enfrentas a los mejores”, comenzó señalando.

Pero fue tras ello que Gabriel Suazo comenzó con sus guiños al Olympique de Marsella. “Sabemos que es difícil pero nos entregaremos al máximo para sacar la tarea adelante, ganar y hacer un gran papel en un estadio tan lindo como en el que vamos a jugar mañana”.

La situación llamó la atención de los medios presentes, quienes no dudaron en consultarle sobre su regreso al Velodrome, ahora sin el Toulouse. “Jugar en este estadio es muy lindo, me tocó hacerlo en una ocasión. Cuando llegué nos tocó jugar con Marsella en casa y sólo he podido jugar una vez, tengo un lindo recuerdo en un estadio muy lindo y con una hinchada que impone mucho”.

Eso sí, el lateral reconoció que en aquella vez el terreno de juego no era el mejor. “La cancha no estaba bien porque estaba el Mundial de Rugby, pero imagino que mañana estará perfecta”.

Finalmente adelantó un posible cara a cara con Jonathan Clauss, figura del Olympique de Marsella. “Me tocó enfrentar a un gran jugador, que lo conocemos todos. Si me toca mañana, ya lo he enfrentado, sé su estilo de juego porque jugamos en la misma liga, sé que es importante y con poder de ataque. Pero Francia, lo que plantee, será un gran equipo. Tenemos que estar atentos para contrarrestar sus fortalezas y así hacerles daño”, cerró.

¿Cuáles son los números de Gabriel Suazo en Toulouse esta temporada?

En lo que va de temporada 2023/24, Gabriel Suazo ha logrado disputar un total de 34 partidos oficiales con el Toulouse. En ellos ha marcado dos goles, ha otorgado dos asistencias y llega a los 2.640 minutos dentro del terreno de juego.

¿Cuándo juega Chile y Francia?

La selección chilena cerrará su gira por Europa en la fecha FIFA de marzo con un partidazo. Este martes 26 de marzo a partir de las 17:00 horas la Roja enfrenta a Francia en Marsella.

