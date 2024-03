Un partidazo se le viene a la selección chilena, porque este martes jugará ante el subcampeón del mundo, Francia, en el estadio Velódrome de Marsella.

En la antesala al encuentro por la fecha FIFA hubo conferencia de prensa, y el encargado de acompañar a Ricardo Gareca fue el lateral izquierdo Gabriel Suazo, quien aprovechó el momento para alabar a sus compañeros de la Roja.

“Eso es lo que se denomina selección, por eso cada uno está acá y todo el cuerpo técnico nos eligió para esta fecha, porque piensan y confían en nosotros. Parte de ahí eso por qué estamos aquí, en lo que ven ellos y lo que hemos hecho en nuestros clubes”, dijo en primera instancia el zurdo.

“La confianza del cuerpo técnico es importante para plasmarlo en el campo de juego”, agregó sobre Gareca.

Luego, valoró el aporte de los jugadores de la Generación Dorada que volvieron a la Roja, como Claudio Bravo, Eduardo Vargas y Mauricio Isla.

“Sobre Claudio, Mauricio y Eduardo no me sorprende para nada. Y lo de Marcos (Bolados), cada uno de mis compañeros del medio local o Víctor (Dávila) tampoco me sorprende, porque confío un montón en cada uno de ellos. Los conozco y he jugado mucho con ellos, sé la calidad de jugadores y personas que son. Eso para mí es confianza de todo el equipo”, explicó.

El partido con Francia

Luego, Gabriel Suazo tuvo palabras para el rival, Francia, equipo al que conoce porque el formado en Colo Colo milita en Toulouse de la Ligue 1.

“De lo que me toca si juego, es un partido complicado ante un gran rival. Si me toca marcar a Dembelé, lo he enfrentado en varias oportunidades este año y nos queda un partido con París en la liga. Son jugadores que uno se tiene que habituar a enfrentarlos y más en la selección, donde enfrentas a los mejores”, complementó.

“Sabemos que es difícil pero nos entregaremos al máximo para sacar la tarea adelante, ganar y hacer un gran papel en un estadio tan lindo como en el que vamos a jugar mañana (martes)”, cerró Suazo.

¿Cuándo y a qué hora juega Francia vs Chile?

El partido de Francia vs Chile se jugará este martes 26 de marzo a partir de las 17:00 horas de Chile, en el estadio Vélodrome de Marsella.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.