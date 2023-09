Luego de una intensa Fecha FIFA, regresa el fútbol español con grandes duelos. En la 5° jornada de La Liga, el Real Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini visita al Barcelona, en un desafío mayor para los Verdiblancos.

¿Cuándo juega Barcelona vs Real Betis?

El partido será este sábado 16 de septiembre a las 16:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico de Montjuic de Barcelona, España.

¿Dónde ver el encuentro en vivo por TV o streming?

De momento el duelo no tiene transmisión televisiva confirmada, pero podrá ser visto de manera online por Star+.

El panorama de Claudio Bravo

Claudio Bravo no ha tenido un inicio del todo positivo. El meta formado en Colo Colo no ha podido superar algunos problemas físicos, los cuales no le han dejado sumar minutos en lo que va de temporada. Por si fuera poco, el meta no fue convocado por Eduardo Berizzo a los partidos de Chile en el inicio de las Eliminatorias, contra Uruguay y Colombia.

Si bien se pensaba que la Fecha FIFA sería el escenario ideal para que Bravo lograra estar al 100%, en los últimos días entrenó de manera diferenciada, por lo que se ve bastante difícil que sea titular ante Barcelona. El Real Betis se encuentra en el 7° lugar con 7 puntos, mientras el líder es Real Madrid con 12 unidades. El último duelo de los Verdiblancos fue el triunfo ante Rayo Vallecano por 1-0.

Barcelona es el actual campeón de La Liga y en consecuencia, tienen la presión de ratificar su cartel en cada partido. Arrancaron la temporada con tres triunfos y un empate, estando en el 3° lugar con 10 puntos. Su más reciente presentación fue triunfo ante Osasuna por 2-1, con un agónico gol de penal de Robert Lewandowski.

Tabla de posiciones de La Liga