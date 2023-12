En los últimos se ha visto una tendencia en el mundo que los equipos se pongan muy creativos a la hora de presentar a sus nuevos refuerzos; sin embargo, Barcelona fue un paso más allá y para anunciar su más reciente incorporación, utilizó la inteligencia artificial.

En una idea que bien podría ser replicada por la Selección Chilena para anunciar al argentino Ricardo Gareca como su entrenador, los catalanes pusieron a un tigre en medio de la cancha de Montjuic, como una forma de presentar al joven brasileño Vitor Roque.

Como era de esperarse, el video que publicó Barcelona en sus canales oficiales causó revuelo y se convirtió en viral, con más de 1.8 millones de reproducciones y comentarios de todo tipo, incluso algunos muy graves, criticaron al club por usar un animal para esta presentación.

Para quienes no lo saben, a Vitor Roque, proveniente del Athletico Paranaense, se le conoce en Brasil como “el Tigre”, razón por la cual lo anunciaron de esta manera, pues jugará en el club hasta junio de 2031, con una cláusula de salida de US$555 millones de dólares.

¿Cómo fue la temporada 2023 de Vitor Roque?

El joven crack brasileño debió convivir con las lesiones durante este año, a tal punto que no jugó con su selección en el Mundial Sub 20 en Argentina, y no vio acción en gran parte de la campaña con Athletico Paranaense, donde se mantuvo el segundo semestre tras su firma con Barcelona.

Si tomamos en cuenta su presencia en torneos locales y la Copa Libertadores, donde llegó a octavos de final, Vitor Roque disputó un total de 3.147 minutos en 45 encuentros, con un registro de 21 goles y ocho asistencias.

¿Cómo ha sido la actual campaña de Barcelona?

Concluida la primera parte de la temporada 2023-24, los culés se ubican en la cuarta posición de La Liga, con 38 puntos, a siete de los líderes, Real Madrid y Girona; mientras en Champions League, clasificó a los octavos de final, donde se medirá con Napoli.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.