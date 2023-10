Si bien la mira del país está puesta en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los futbolistas chilenos en el exterior siguen viendo acción. Este sábado Ángelo Henríquez se hizo notar en Rusia y anotó un golazo en el empate 2 a 2 del Baltika con el Krasnodar.

Siendo titular al igual que Guillermo Soto, el delantero aprovechó los minutos que tuvo en la cancha y aportó con el gol del triunfo parcial. Sin embargo, la visita supo responder y así igualar las cosas, dejando al elenco de los ex seleccionados nacionales complicado en el fondo.

No obstante, Ángelo Henríquez disfruta de un buen presente en Rusia. El ex Universidad de Chile ha sido uno de los pilares para levantar el rumbo del Baltika, aunque los resultados no han estado de su lado.

Ángelo Henríquez marca un golazo en el empate del Baltika en Rusia

Ángelo Henríquez decidió darle un giro a su carrera y firmó con el Baltika para buscar su renacer. En la Premier League de Rusia el delantero se ha hecho notar y ha respondido a la confianza a punta de goles, como ocurrió este sábado en el empate con Krasnodar.

Con la misión de sacar tres puntos de oro, el elenco de los chilenos enfrentó al líder del fútbol ruso. Las cosas no comenzaron bien, luego que a los 17′ minutos de juego Jhon Córdoba abriera el marcador y les dejara cuesta arriba la tarea.

Pero el Baltika no se quedó de brazos cruzados y le dio la pelea al Krasnodar. Fue así como en los 23′ de compromiso Maksim Kuzmin puso el 1 a 1 que igualó todo.

Eso no sería lo único, ya que en los 36′ llegaría el momento de Ángelo Henríquez. El ex Universidad de Chile aprovechó un centro al área y, con un frentazo letal, puso el 2 a 1 que les daba el triunfo parcial y sorprender al puntero de la Premier League de Rusia.

Pero en el complemento la visita tendría una jugada a favor que cambiaría todo. Los chilenos salieron en el 57′ y un penal permitió que en los 61′ minutos Eduard Spertsyan igualara el marcador 2 a 2.

Ángelo Henríquez y Guillermo Soto dejan escapar el triunfo con el Baltika en la Premier League de Rusia. El delantero y el lateral dan la pelea para salir de los puestos de descenso y se quedan a sólo un punto de su objetivo, sorprendiendo al líder Krasnodar.

¿Cuáles son los números de Ángelo Henríquez en el Baltika?

Ángelo Henríquez ha disputado un total de 17 partidos oficiales con el Baltika. En ellos se ha matriculado con cinco goles y no ha aportado con asistencias hasta ahora.

¿Cuándo juega el Baltika?

Baltika de Ángelo Henríquez y Guillermo Soto da vuelta la página y se enfoca en su próximo desafío. El viernes 27 de octubre desde las 13:00 horas se enfrentan al Rubin por la Premier League de Rusia.

