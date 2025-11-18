Es tendencia:
Internacional

Icónico goleador que pasó por el fútbol chileno se viraliza en Argentina por llanto desconsolado: “No quiero…”

Este director técnico de 51 años, quien pasó por tres clubes de Chile, todavía sufre muchísimo por algo que siente como un despojo en el Reducido de la Primera Nacional.

Por Jorge Rubio

Fue protagonista de un partido que desató una polémica gigante en el fútbol argentino.
Fue protagonista de un partido que desató una polémica gigante en el fútbol argentino.

Este goleador de Argentina fue un centrodelantero temible en su paso por el fútbol chileno. Jugó en Deportes Puerto Montt, donde se hizo notar con luz propia gracias a su facilidad para vulnerar a los arqueros rivales. Las referencias son para Walter Otta, quien dejó un recuerdo imborrable en el estadio Chinquihue.

Fue clave con 14 goles para el ascenso de los Delfines en 1998 a la primera división del balompié criollo. Y en la temporada siguiente, en la élite, anotó 13 conquistas. También jugó en Deportes Temuco y en Santiago Wanderers, donde tuvo la misma relevancia que en el Velero, actual campeón de La Liga 2D.

Hoy en día, Otta es el DT de Deportivo Morón, que perdió un partido muy polémico ante Deportivo Madryn. El cuadro aurinegro venció por 1-0 al Gallo y avanzó a la final del reducido de la Primera Nacional que premia con un ascenso a la máxima categoría.

Walter Otta con la camiseta del Velero. (Foto: Deportes Puerto Montt).

Walter Otta con la camiseta del Velero. (Foto: Deportes Puerto Montt).

Todo se resolvió de manera muy polémica y hubo una pelea campal entre los futbolistas. Por supuesto, en el cuadro rojiblanco quedaron con la sensación de despojo. Eso se evidenció en el regreso a casa. El plantel fue recibido por una ovación tremenda.

El público de Deportivo Morón recibió con mucho fervor a su plantel. (Captura Primer Plano).

El público de Deportivo Morón recibió con mucho fervor a su plantel. (Captura Primer Plano).

Jugó en Colo Colo, tiene 41 años y lo vitorean tras zafar del descenso en Argentina: “El reconocimiento es un mimo al alma”

Jugó en Colo Colo, tiene 41 años y lo vitorean tras zafar del descenso en Argentina: “El reconocimiento es un mimo al alma”

Walter Otta, el goleador del fútbol chileno en los 90 que llora desconsolado en Argentina

Entre esos vítores, hubo uno que destacó en Deportivo Morón de Argentina, dirigido por este ariete icónico del fútbol chileno. “Muchas gracias, Walter Otta, muchas gracias de verdad, lo que hiciste por el Gallo, no se olvida nunca más”, cantaban los hinchas que le dieron la bienvenida al plantel.

En medio de esos cánticos, Otta fue captado recibiendo un abrazo afectuoso. Lloraba con desconsuelo por esta derrota, que les quitó la posibilidad de ir a la élite. “No tengo fuerzas para dirigir más”, le dijo el DT de 51 años a su interlocutor, quien lo tenía entre sus brazos.

El triste abrazo de Walter Otta, DT de Deportivo Morón. (Captura Primer Plano Online).

El triste abrazo de Walter Otta, DT de Deportivo Morón. (Captura Primer Plano Online).

Hubo comentarios en torno al árbitro Pablo Echavarría. “Esto no lo sabe mucha gente. Yo lo sé porque investigo. Este señor recibió un llamado al mediodía, directamente de Piedrita, le dijeron que fuera al hueso contra Morón. Él es amigo del presidente de Morón, pero tiene muchas historietas con los hermanitos de Madryn”, contó Ricardo Caruso Lombardi.

“Lo mandaron directamente a cocinarlo a Morón. Por eso había un montón de policías. Todo es un choreo. Yo lo adelanto todo antes, lo único que le erré fue que Estudiantes quedó afuera. Esa la tiré porque quería que clasificara”, explicó este director técnico muy crítico de todo lo que ocurre en el fútbol trasandino. El tiempo dirá cómo termina esta historia…

Revisa la polémica de Deportivo Madryn ante Deportivo Morón

