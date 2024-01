Goles que hacen feliz a un país. Ben Brereton había tenido una primera mitad de temporada europea bastante deplorable, por lo que tuvo que irse de vuelta a Inglaterra. En la Premier League, le bastaron algunos minutos solamente para hacer lo que no logró en varios partidos en España.

Ben debe sentirse en casa en las islas británicas. Es tanta la diferencia entre lo que pasó en el Villarreal que algunos ya piensan que en el Sheffield United el jugador de la selección chilena volverá a ser aquel que ilusionó para el recambio de la Roja.

Y no solamente se ilusionan quienes siguen la carrera de chilenos en el extranjero. Seguro que los compañeros de selección también celebran la conquista de Ben. De hecho, hay uno que demostró su alegría por redes sociales.

Se trata de Alexis Sánchez, compañero en ofensiva del británico-chileno en la selección, quien hace pocos días volvió a jugar por el Inter y que sabe compartir sus alegrías y las ajenas.

Focus

El Sheffield United empató con el West Ham United y, por eso, las publicaciones en redes sociales desde la cuenta oficial del equipo de Brereton no se hicieron esperar. Sobre todo, considerando que este empate hace que la escuadra llegue a dos cifras en las unidades sumadas en la tabla.

Ante esto, Alexis Sánchez decidió comentar en la cuenta del Sheffield, que puso “viva Chile” y una foto de Ben Brereton celebrando a toda voz el tanto que rompe con su sequía goleadora.

“Focus” puso el Niño Maravilla en la publicación, como queriendo dejarle un mensaje claro a su compañero de selección. “Enfoque”, quiere decir esto y, claramente, es un consejo para Big Ben.

Hace un semestre que Ben Brereton no conseguía hacer un gol. En el Villarreal alternó en la banca y cuando entró no logró dar pie con bola. Además, la suerte no estuvo con él, ya que cuando marcó, se lo anularon.

¿Cuándo vuelve a jugar el Sheffield United de Ben Brereton?

The Blades verá ahora jugará por la cuarta ronda de la FA Cup, midiéndose a Brighton el sábado 27 de enero (12:00 hora de Chile) en Bramall Lane. Por su parte en la Premier League el equipo del chileno jugará por la fecha 22 ante Crystal Palace el martes 30 (17:00 hora chilena) en el Selhurst Park Stadium.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.