La salida de Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain se ve cada día más cercana. El delantero no fue incluido por Luis Enrique para ser parte de la gira por Japón del club; pese a que se sumó a la pretemporada del cuadro parisino, todo indica que no defenderá al PSG este año.

Los rumores son muchos y, en caso de no firmar su renovación, se quedaría sin jugar todo el año. No obstante, ya llegó la primera oferta por la carta del francés y se trata de cifras récord para el fútbol mundial. Al Hilal no solo preguntó por Mbappé, sino que envió montos para quedarse con su carta.

Según informó L’Equipe, el cuadro saudí ofreció 300 millones de euros (259 millones de libras) por el pase del jugador, y en PSG están dispuestos a aceptar esa cifra. Se trata de un monto histórico en el fútbol, ya que nunca antes un club ha pagado esa cantidad de dinero por un futbolista.

Fabrizio Romano, periodista experto en traspasos y fichajes, aseguró que Al Hilal todavía no se contacta con Mbappé. En consecuencia, todo traspaso dependerá de la venia del jugador, ya que aún no se manifiesta sobre una posible llegada al fútbol de Arabia Saudita.

¿Y Paris Saint-Germain? PSG ya aceptó la oferta, todo sujeto a la opinión del campeón del mundo en 2018, ya que es ampliamente superior a la tasación que hicieron por él. El club pide 160 millones de euros, por lo que ganarían 140 MDE más en caso de traspasarlo.

De momento, no hay mayor información sobre las condiciones que ofrece Al Hilal por el pase de Mbappé. Se rumorea que el club saudí quiere ofrecerle un año de contrato, para así llegar a Real Madrid en 2024 y con su pase libre. Lo que es un hecho es que aún no contactan con el jugador.