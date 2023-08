La Roja cuenta los días para enfrentar a Uruguay. Y el portero de la Celeste aprovechó un duelo con Ronnie Fernández para mandarle una advertencia al equipo que dirige Eduardo Berizzo. Una muestra más del gran nivel que tiene el golero del Inter de Porto Alegre.

Todo ocurrió en la revancha por los cuartos de final de la Copa Libertadores, que dejó al equipo de Charles Aránguiz como el primer semifinalista del certamen. Corrían 86′ del partido y el marcador global indicaba un elocuente 3-0 a favor del Colorado gaúcho.

Bolívar de La Paz no tenía mucho que hacer. Pero luego de la revisión de las imágenes en el VAR, el árbitro uruguayo Esteban Ostojich pitó penal por una mano dentro del área tras un remate de Carmelo Algarañaz. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Ronnie Fernández.

Pero el delantero chileno, goleador en el cuadro paceño, no pudo contra Sergio Rochet. El golero uruguayo refrendó el gran nivel que mostró en la llave ante River Plate y contuvo el remate. Es más, se quedó con la pelota con total seguridad ante la incredulidad del ex ariete y capitán de Universidad de Chile.

Ojo en la Roja: portero de Uruguay deja tapado con la camiseta a Ronnie Fernández

La Roja seguramente verá la cara de Sergio Rochet cuando visite a Uruguay. El portero del Inter de Porto Alegre se hizo un muro en el penal que tuvo Ronnie Fernández para ponerle algo de decoro a la serie que perdió el Bolívar en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

No le encontró explicación a la tapada del ex guardavalla de Nacional de Montevideo, que aunque haya sido en doble instancia, se quedó con la pelota en su poder. Al ex ariete de Santiago Wanderers no le quedó otra que taparse la cara con la camiseta celeste de la Academia, que volverá a La Paz fuera del concierto internacional.

Revisa el penal que el portero de Uruguay le tapó a Ronnie Fernández

¿Cuántos goles anotó Ronnie Fernández en la Copa Libertadores 2023?

Ronnie Fernández se despidió de la Copa Libertadores junto al Bolívar. El atacante chileno anotó cuatro goles en esta edición del torneo de clubes más relevante de América: dos al Athletico Paranaense de Brasil y dos al Barcelona de Ecuador, aunque en partidos distintos.

¿Cómo le ha ido a Bolívar en Brasil?

El club boliviano ha visitado el país de la samba en 16 ocasiones por Copa Libertadores: suma 14 derrotas, 1 empate y 1 triunfo. La única victoria fue en 2002 ante Athletico Paranaense.