Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 tendrán una polémica que dará de qué hablar por mucho tiempo tras lo sucedido entre Uruguay y Perú, esta última selección que reclama con todo que una pelota centrada por Miguel Trauco logró traspasar la línea de gol por lo que debieron igualar 1-1 en Montevideo.

Sin embargo, el marcador no se movió en esa acción sobre el final y los charrúas, próximos rivales de la selección chilena en estas clasificatorias, amarraron su cupo. En medio de todo esto, uno de los protagonistas fue el portero de la Celeste, Sergio Rochet, quien rompió su silencio sobre lo sucedido.

El guardameta que hace vida en Nacional aseguró que también dudó y que sintió miedo de haber cometido un error garrafal. "No voy a mentir, un poco de nerviosismo corría, sabía que estaba al limite. De todas las que me toco fue la mas complicada", comentó en entrevista con medios de la federación uruguaya.

El arquero explicó por qué tomó la decisión de agarrar la pelota y no de despejar. "Se quedó un poco con el viento, que venía llovida y sabía que si daba rebote venían ellos de frente, había quedado muy abajo del travesaño y sacarla por arriba era complicada. Entonces traté de agarrar, no dar rebote y que no ingresara".

Rochet ha sido una de las grandes apuestas del entrenador de Uruguay, Diego Alonso, quien le ha dado la confianza en el puesto a pesar que el experimentado Fernando Muslera se ha recuperado de su lesión. Queda por ver si ya clasificados repetirá como titular ante Chile este martes.

