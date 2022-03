Si bien Matías Vecino superó el covid-19, Uruguay informó a través de sus redes sociales que no podrá viajar a Chile por “las restricciones sanitarias” que rigen en nuestro país.

Chile vs Uruguay: restricciones sanitarias dejan a la Celeste sin Matías Vecino para el partido por las Eliminatorias

Uruguay, selección ya clasificada al Mundial de Qatar 2022, debe cerrar su camino ante un Chile que se juega la última vida para llegar al repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas. Y, para dicho lance, recuperaba a una pieza importante: Matías Vecino, quien dio positivo a covid-19 y no pudo estar en el duelo ante Perú en Montevideo, pero ya arroja negativo en los tests y se esperaba que viajara a Santiago para jugar con la Roja. Pero no podrá ser.

¿Qué pasó? Según informó la Celeste a través de sus redes sociales, las restricciones sanitarias que aún rigen en Chile le impedirá ingresar al país al compañero de Arturo Vidal y Alexis Sánchez en el Inter de Milán por más que haya superado la enfermedad.

“No viaja. Por restricciones sanitarias del ministerio de Salud de Chile para extranjeros no residentes, Matías Vecino no podrá viajar con la delegación”, comunicó Uruguay vía Twitter.

Vecino se reintegró a los entrenamientos de Uruguay este sábado y ya está totalmente recuperado. No obstante, y pese a no ser especificada la razón esgrimida por las autoridades, todo apunta a que no le cuadran los plazos para presentar un test negativo considerando que el partido es el martes.

Chile recibirá a Uruguay este martes a las 20:30 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 y lo podrás ver totalmente gratis por RedGol, así como también todos los otros duelos.

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo vía streaming por RedGol. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija o wifi, en territorio chileno, para seguir el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido