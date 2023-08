Si bien falta casi una semana para el inicio de las Eliminatorias Sudamericana, la selección chilena ya tuvo un adelanto. Este miércoles, en el duelo entre Racing y Boca Juniors por Copa Libertadores, Gabriel Arias tuvo un tapadón ante Edinson Cavani.

En la vuelta por los cuartos de final del torneo continental, el portero chileno no ha sido muy exigido. Sin embargo, en una de las pocas que tuvo, el atacante charrúa definió al arco, exigiendo al seleccionado nacional.

Gabriel Arias le niega el gol a Edinson Cavani en la Copa Libertadores

Racing y Boca Juniors se están jugando el boleto a las semifinales de la Copa Libertadores 2023 en un intenso partido. En 65′ minutos de juego, ambos elencos igualan sin goles en el global, lo que tiene con toda la presión encima a los arqueros.

Gabriel Arias apenas ha sido exigido en el encuentro, pero en un de las más claras, respondió como corresponde. Casi como un adelanto de las eliminatorias, el portero le atajó un remate a Edinson Cavani, un histórico de Uruguay.

Fue en los 53′ minutos de partido cuando el guardameta se lució ante el artillero charrúa. Un centro al área y un pivoteo dejó al delantero de cara al arco, donde metió un remate con lo justo.

Ahí Gabriel Arias estuvo notable y contuvo sin problemas el remate para salvar la portería de Racing. Esta es una de chances más importantes que tuvo Boca Juniors, que no encuentra la forma de hacer daño ante el chileno.

Eso sí, para las eliminatorias es probable que sólo uno de ellos esté presente. Gabriel Arias fue convocado por Eduardo Berizzo, mientras que Uruguay aún no entrega su nómina. No obstante, los medios han revelado que Edinson Cavani no acompañará a la Celeste.

¿Cuándo juegan Chile y Uruguay en eliminatorias?

Chile y Uruguay tendrán su debut en las eliminatorias en Montevideo. Será el día 8 de septiembre desde las 20:00 horas cuando ambos elencos se vean las caras en el inicio del camino rumbo al Mundial 2026.

¿Cuáles son los números de Gabriel Arias?

Gabriel Arias es el arquero que llega con mejores números a la selección chilena. El portero ha jugado 36 partidos (contando el de hoy) y ha sumado un total de 3.215 minutos durante el 2023.