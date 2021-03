Zlatan Ibrahimovic le devuelve el golpe a LeBron James: "El racismo y la política son dos cosas diferentes"

La polémica entre Zlatan Ibrahimovic y LeBron James sumó un nuevo capítulo este martes. Todo comenzó cuando el delantero sueco criticó el activismo político del basquetbolista en Estados Unidos y le sugirió que se dedicara sólo al deporte.

"Es fenomenal en lo que hace. Pero no me gusta cuando personas con algún tipo de estatus se dedican a la política al mismo tiempo. Quiero decir, haz lo que se te da bien. Cíñete a lo que haces. Es el primer error que cometen las personas cuando se vuelven famosas y alcanzan cierto estatus", señaló Ibra en el canal Discovery.

No pasó un día hasta que James le respondió: "No estoy de acuerdo para nada. Nunca me callaría cosas que pienso que están mal. Predico sobre mi gente y sobre igualdad, injusticia social, racismo, supresión de voto y cosas que afectan a mi comunidad".

Hoy, en el marco del Festival San Remo, el sueco volvió a responderle a LeBron: "El racismo y la política son dos cosas diferentes. Los atletas unimos al mundo, la política divide al mundo. Los atletas deben ser atletas, los políticos deben ser políticos".

Cabe destacar que Zlatan formará parte del jurado en el Festival de San Remo, que comienza esta noche y se alargará hasta el próximo 6 de marzo. El histórico festival, cuya primera edición se remonta a 1951, se celebra de formar anual. Un jurado experto y el público votan a diferentes artistas y compositores musicales durante cinco noches consecutivas.