Zlatan Ibrahimovic critica a LeBron James por su activismo político: "Es el primer error que cometen las personas cuando se vuelven famosas"

Zlatan Ibrahimovic siempre se ha caracterizado por ser un futbolista sin pelos en la lengua y que no tiene problemas en decir lo que piensa. Muchas veces genera grandes polémicas con sus declaraciones, por lo que es toda una celebridad en el mundo del fútbol.

Esta vez, el delantero sueco criticó a otro deportista, el famoso basquetbolista LeBron James, por su activismo político en Estados Unidos: "Es fenomenal en lo que hace. Pero no me gusta cuando personas con algún tipo de estatus se dedican a la política al mismo tiempo. Quiero decir, haz lo que se te da bien. Cíñete a lo que haces. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol".

"No me gusta la política. Si hubiera sido político, me habría metido en política. Es el primer error que cometen las personas cuando se vuelven famosas y alcanzan cierto estatus", añadió Ibra en conversación con el canal Discovery.

Además, Zlatan lanzó una crítica al fútbol moderno, enfocado en las redes sociales de los jugadores: "Hoy los jugadores jóvenes juegan cinco minutos y son vistos como grandes por la gente. Me alegro de venir de la vieja escuela. Las redes sociales lo han cambiado todo, hoy gracias a las redes sociales los jugadores son vistos como campeones a pesar de haber hecho poco".

"Antes no era así. Antes, tenías que lograr grandes cosas y, durante mucho tiempo, para ser visto como un gran jugador. Me gusta más la vieja escuela. En ese momento, si te consideraban un gran jugador, realmente lo eras y para llegar a serlo había que jugar bien y lucirse durante mucho tiempo", agregó.

El mejor de la historia



Otro tema que abordó Ibra fue sobre el mejor jugador de todos los tiempos. Mientras algunos piensan en Pelé, Maradona, Cruyff, Messi o Cristiano Ronaldo, el sueco tiene claro a su futbolista favorito.

"Ronaldo, el Fenómeno, es el mejor jugador de todos los tiempos. Para mí ese Ronaldo es fútbol. La forma en que se movía. Para mí es el mejor jugador de la historia, sin duda", cerró.