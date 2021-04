Zinedine Zidane no se moja: "La Superliga es cuestión del presidente, no voy a dar mi opinión y no es mi trabajo"

Este miércoles el Real Madrid visita al Cádiz por la fecha 31 de La Liga de España con la ilusión de descontar las tres unidades de ventaja al Atlético Madrid y alcanzar la punta. En rueda de prensa, el entrenador de los merengues, Zinedine Zidane, no quiso dar su opinión sobre la polémica Superliga.

La noticia estalló el fin de semana con Real Madrid como uno de los impulsores de la Superliga que tiene dividido al fútbol mundial. Varios han mostrado abiertamente su rechazo, pero Zizou se hizo el loco.

“¿La Superliga? Es una cuestión de una persona, del presidente. Cada uno tiene su opinión, pero yo estoy para hablar del partido, no estoy para hablar de eso. No es mi trabajo”, dijo Zidane.

Agregó que “mi opinión no la voy a dar. Zidane se puede decir que nunca se moja, pero es la verdad, mi trabajo es lo que hago y el partido de mañana. El resto puedo decir, opinar, pero no sirve. Yo me enfoco en Cádiz”.

Además fue consultado por las amenazas de la UEFA y una posible expulsión de la Champions League. Según él, en la interna madridista no se ha tocado el tema sobre cualquier repercusión que tenga el implementar la bullada Superliga en paralelo y a espaldas de la FIFA y sus organismos.

“Nada, cero, no hemos hablado nada, en nuestra mente está preparar el partido. No soy tonto, viene la Champions detrás... pero tenemos que hacerlo bien mañana. El resto no podemos controlarlo”, sentenció.

Cabe consignar que en el Viejo Continente ya se habla de la salida del Chelsea de la Superliga y el Manchester City lo estudia. Real Madrid enfrenta al Cádiz este miércoles 21 de abril desde las 16:00 horas.