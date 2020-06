¿Vuelve el fútbol en Sudamérica? Conmebol presenta protocolo para el regreso de los torneos internacionales

¿Vuelve el fútbol en Sudamérica? Al parecer, sí. Porque la Conmebol entregó a las diez federaciones de fútbol un protocolo de seguridad para realizar los entrenamientos y viajes una vez que vuelvan los torneos internacionales: Copa Libertadores, Sudamericana y Eliminatorias.

A través de su cuenta de Twitter publicó que “El fútbol está más cerca. CONMEBOL presentó un protocolo para entrenamientos, viajes y torneos a los países miembro. La propuesta no implica fechas ni plazos. Es un aporte para que vuelva el fútbol, cuidando la salud de todos”.

Este protocolo se realizó luego de varias reuniones online, con diferentes exponentes del continente, quienes dieron a conocer la realidad de sus respectivos países y las medidas que han tomado las autoridades de Estado para afrontar la pandemia del coronavirus.

Este viernes se dará a conocer en detalle de este protocolo de seguridad. Sin embargo, ya se dieron a conocer algunas de cosas como, por ejempli: prohibición a los jugadores de “besar el balón antes, durante y después del partido”, además de someterse a la toma de temperatura antes de cada encuentro.

Pero eso no sería todo, porque los futbolistas en los torneos internacionales no podrán escupir en el terreno de juego, situación que es muy repetitita en un partido de fútbol normal. Eso sí, no se detalla si tendrá alguna sanción si se incumple en esta norma.

La Conmebol presentará este viernes en detalle el protocolo de seguridad para evitar contagios de coronavirus. (FOTO: Getty Images)

Finalmente, este protocolo también contempla indicaciones para que los futbolistas no sufran lesiones, tras el amplio periodo de inactividad y que se pudo ver reflejada en los inicios de torneos en Europa como en la Bundesliga, Premier League y liga española.