Mourinho se reencuentra con los Red Devils: Horario y dónde ver en vivo Tottenham vs Manchester United en el regreso de la Premier League

Los viudos de la Premier League nunca estuvieron tan felices. Si ya vibraron con el duelo pendiente Manchester City vs Arsenal en el regreso del futbol en Inglaterra, esta semana la acción seguirá con la vuelta de la fecha 30. Y empezará con todo con la visita del Manchester United al Tottenham.

El cuadro de José Mourinho, que pidió por todos lados el regreso de la actividad, jugará en el Tottenham Stadium con un viejo conocido del DT portugués: su exequipo Manchester United.

The Special One siempre deja algo y mucho más cuando se enfrenta a exdirigidos, tal como sucedió en la primera rueda cuando visitó el Old Trafford, con derrota incluida.

Mou ya se enfrentó al Manchester esta temporada. Fue un 2-1 en contra en el Teatro de los sueños. Este viernes irá por su revancha. (Foto: Getty)

Y para este regreso oficial de una fecha completa de Premier (los partidos entre semana eran pendientes), dos que protagonizan la pelea por clasificar a una copa internacional se medirán en un duelazo en Londres.

Los Spurs tienen 41 puntos y se están quedando fuera de todo en el 8° lugar, por lo que en esta post cuarentena deberán dar vuelta la página y un ofrecer algo distinto para cerrar bien la temporada.

Y si bien el elenco dueño del pase de Alexis Sánchez tampoco ha tenido un gran año, hoy están a 3 puntos de zona de Champions League. Una racha en estos partidos podría dejar a los Diablos Rojos con un pase a la próxima Liga de Campeones.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Tottenham vs Manchester United en el regreso de la Premier League?

Tottenham vs Manchester United en el regreso de la Premier League jugarán este viernes 19 de junio a las 15:15 horas de Chile.

