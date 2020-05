Se aburrió del llanto: Mourinho pide al plantel del Tottenham dejar el egoísmo y miedo a las lesiones para reiniciar la Premier League y dar alegría a los hinchas

Luego que se confirmara la buena noticia de que la Premier League no registró nuevos casos de coronavirus, la competencia inglesa está lista para volver a las canchas, por lo que José Mourinho, entrenador del Tottenham Hotspur, llamó a sus jugadores a olvidarse del egoísmo y del miedo a lesionarse y colaboren con el reinicio de la liga para dar alegría a los aficionados.

"No deberíamos ser egoístas, no deberíamos exigir demasiado. Es nuestro momento de dar", dijo el estratega portugués en conversación con Spurs TV, y agregó: "Por ejemplo, hablando de lesiones de pretemporada, hay lesiones de pretemporada. Todos tenemos lesiones de pretemporada en temporadas normales, por lo que no podemos esperar que ahora no tengamos una lesión aquí, una lesión allí", aseguró.

"No podemos pedir más de lo que las autoridades nos están dando, que es la máxima seguridad, y creo que ahora es el momento de jugar y dar a la gente lo que la gente quiere", comentó Mou, y reflexionó:

Mourinho llamó al plantel del Tottenham dejar el egoísmo y miedo a las lesiones para reiniciar la Premier League y dar alegría a los hinchas

“Si miras a otros países, Alemania, ya han jugado partidos, Portugal comienza este fin de semana, España el próximo fin de semana ... el fútbol está llegando a todas partes. Solíamos ser el fútbol que nunca se detiene, incluso en períodos como la Navidad: somos la liga del mundo y se siente un poco extraño que no estemos jugando, pero esperamos pacientemente a que pase la luz verde", aseguró.

De todas formas, Mou se mantiene optimista gracias a las estrictas medidas de seguridad que se han implementado para el eventual regreso de la Premier League, y comentó: "creo que ahora todos podemos sentir que el primer partido se está acercando".

Los equipos agrupados en la Premier League acordaron hace algunos días el reinicio del campeonato después de tres meses, que comenzaría a jugarse el próximo 17 de junio sin hinchas en las tribunas y bajo fuertes protocolos sanitarios.